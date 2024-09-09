Члены Народного штаба за строительство АЭС провели встречи с жителями Туркестанской области

Мажилис , Энергетика
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Председатель Мажилиса подчеркнул, что туркестанцы всегда активно поддерживают прогрессивные инициативы и политику, проводимую президентом страны

Фото: пресс-служба Народного штаба

В Туркестане члены Народного штаба провели встречу с общественностью региона, в которой приняло участие свыше 300 человек. Спикер Мажилиса, председатель партии «AMANAT» Ерлан Кошанов отметил, что Штаб специально приехал в регион, чтобы открыто поговорить о важности строительства АЭС и рассказать о новых перспективах в связи с реализацией данного проекта, сообщает Kazpravda.kz

Председатель Мажилиса подчеркнул, что туркестанцы всегда активно поддерживают прогрессивные инициативы и политику, проводимую президентом страны Касым-Жомартом Токаевым.

«Любое важное решение, касающееся судьбы государства, принимается с участием народа и с учетом его мнения. Это непреложный принцип политики нашего президента. Он свидетельствует о формировании новой политической культуры в нашем обществе. Мы четко следуем каждому шагу и реализуем реформы поэтапно. Конечная цель заключается в том, чтобы каждый гражданин, каждая семья почувствовали их», – сказал он.

Ерлан Кошанов подчеркнул, что в настоящее время дефицит электроэнергии наиболее ощутим в южных регионах страны, где по итогам прошлого года он составил 3,1 млрд кВт/ч. Для сравнения, в среднем один город с населением 100 тысяч человек потребляет 700 млн кВт/ч.

Далее в областной больнице члены Штаба встретились с работниками сферы здравоохранения и обсудили с ними перспективы развития атомной энергетики.

В этот же день члены Народного штаба посетили село Орангай Сауранского района. В ходе беседы члены Штаба рассказали сельчанам о фермерах Сайрамского района, которые привлекли польских инвесторов для строительства теплиц, заявили, что не могут запустить производство овощей на полную мощность из-за нехватки электроэнергии. Члены Штаба отметили важность обеспечения всех аграрных предприятий стабильными источниками энергии.

Кроме того, в городе Кентау члены Штаба встретились с коллективом ТЭЦ-5. Теплоэнергетический узел был запущен в 1952 году и обеспечивает город теплом. Члены Народного штаба подчеркнули важность бесперебойной работы всех коммунальных предприятий и обеспечения их стабильным источником электроэнергии.

 

#Туркестан #АЭС #встречи #штаб #народный

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