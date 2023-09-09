ЧМ по робототехнике среди школьников пройдет в Сингапуре

В столичном Дворце школьников им. Аль-Фараби проходит Национальный отборочный этап всемирной олимпиады по робототехнике FIRST Global Challenge, организованный Общественными фондами USTEM Foundation и Caravan of Knowledge при поддержке министерства просвещения РК, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу министерства просвещения РК.

фото с сайта www.gov.kz

Наряду с казахстанскими школьниками в соревновании принимают участие команды из Монголии и Узбекистана. Всего за место представить страну на всемирной олимпиаде по робототехнике в Сингапуре поборются свыше 200 казахстанских ребят.

«FIRST Global Challenge является самой большой олимпиадой по робототехнике. В прошлом году в Женеве наша сборная одержала феноменальную победу и привезла золото чемпионата и две высшие судейские награды. В этом году мы нацелены повторить свой успех и вложили все силы на то, чтобы отобрать сильнейшие умы для защиты чести страны», – поделился со-основатель фонда USTEM Foundation Нурдаулет Досмагамбет.

Отметим, отбор участников по направлениям программирования и выполнения различных инженерных задач проходил с мая по август текущего года. В финал вышли 40 сильнейших команд.

Тематика соревнований в этом году построена вокруг топливных возможностей водорода и школьники строят роботов, способных сортировать атомы водорода и кислорода на имитационном игровом поле. Также школьники представят свои научные работы по теме сезона.