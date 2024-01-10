ЧП на руднике: Шестой день идут поисковые работы в Майкаине

Происшествия
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До дна котлована осталось 40 метров, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Павлодарской области 

Фото: ДЧС Павлодарской области

Всего вывезено более 90 тысяч куб. м грунта и горной породы. Поисковые работы продолжаются и ведутся в круглосуточном режиме.

«Мы продолжаем работы по углублению прохода для заезда спецтехники. До дна котлована необходимо прокопать еще более 40 метров прохода. Тяжелая техника работает с особой осторожностью и с соблюдением всех мер безопасности из-за сохраняющейся угрозы обвала боковых стенок котлована», - говорится в сообщении.

Напомним, что ночью 4 января, вблизи шахты Майкаинского рудника, в очистное пространство провалился автобус с людьми. В автобусе находились 4 человека: 3 спасателя павлодарского филиала республиканского центрального штаба профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб и 1 водитель. Предварительная длина обвала 150-200 метров, ширина 500 метров и глубина 150 метров.

Силами спасателей ДЧС в песке обнаружены тела двух человек. К поисковым работам подключены кинологи ДЧС Астаны и Павлодарской области.

#ЧП #Павлодарская область #рудник #поисковые работы

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