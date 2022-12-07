ЧП в Экибастузе: подачу тепла 17 многоэтажкам могут вновь отключить

Чрезвычайные ситуации

В Экибастузе на теплотрассе 2ДУ-426 выявили повреждение, которое может привести к отключению 17 многоэтажных домов микрорайона 5А, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Павлодарской области.

Фото: Валерий Бугаев

«Руководителем оперативного штаба Романом Скляром было принято решение о строительстве временного надземного трубопровода и его переврезки.

Подготовительные работы начаты с 06 декабря 2022 года. Переврезка вновь смонтированного трубопровода запланирована на 08 декабря 2022 года», - рассказали в акимате региона.

Представители акимата также сообщили, что на этом участке из-за запланированных работ будет отключена подача услуги теплоснабжения с 08:00 до 13:00 по следующим адресам:

ул. М.Жусупа, 46

ул. М.Жусупа, 46 «а»

ул. М.Жусупа, 48

ул. М.Жусупа, 50

ул. М.Жусупа, 52 корп. 1-6

ул. Сатпаева, 8 корп. 1-6

ул. М.Ауэзова, 47

 ул. М.Жусупа, 52 – Ясли-сад № 16 «Балдаурен»

ул. Сатпаева, 4 – Средняя школа №25

ул. Абая, 55 «а» – Школа-гимназия №26

ул. Сатпаева, 6 – Детский дом "ҮМІТ"

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