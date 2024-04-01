В Замбии, Зимбабве и Малави ввели режим национального бедствия из-за засухи

Сильнейшая засуха уничтожила весь урожай, оставив по меньшей мере 20 миллионов людей без продовольствия, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Известия

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По информации газеты Politico, в Малави около девяти миллионов человек, половина из которых дети, нуждаются в помощи. В Замбии более шести миллионов человек также пострадали от засухи, сообщает издание.

«К сожалению, экстремальные погодные условия, как ожидается, станут нормой в восточной и южной Африке в ближайшие годы», — приводит Politico слова регионального директора ЮНИСЕФ Евы Кадилли.

В ЮНИСЕФ также сообщили, что в восточной и южной Африке наблюдаются «перекрестные кризисы» экстремальных погодных условий, добавив, что вслед за низкой температурой и сильными наводнениями, которые охватили южноафриканские страны в 2023 году, регион столкнулся с жарой и засухой в 2024 году.