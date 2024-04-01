В Замбии, Зимбабве и Малави ввели режим национального бедствия из-за засухи

Чрезвычайные ситуации, В мире
394
Айман Аманжолова
[email protected]

Сильнейшая засуха уничтожила весь урожай, оставив по меньшей мере 20 миллионов людей без продовольствия, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Известия

Фото: freepik.com

По информации газеты Politico, в Малави около девяти миллионов человек, половина из которых дети, нуждаются в помощи. В Замбии более шести миллионов человек также пострадали от засухи, сообщает издание.

«К сожалению, экстремальные погодные условия, как ожидается, станут нормой в восточной и южной Африке в ближайшие годы», — приводит Politico слова регионального директора ЮНИСЕФ Евы Кадилли.

В ЮНИСЕФ также сообщили, что в восточной и южной Африке наблюдаются «перекрестные кризисы» экстремальных погодных условий, добавив, что вслед за низкой температурой и сильными наводнениями, которые охватили южноафриканские страны в 2023 году, регион столкнулся с жарой и засухой в 2024 году.

#засуха #Африка #урожай #бедствие

Популярное

Все
Колоссальный денежный приз может завоевать скакун Кабирхан из Казахстана
Бишимбаев отказался признавать вину в убийстве Салтанат Нукеновой
Дело Бишимбаева: почему свидетель удалил видео с камер наблюдения
К единственному роднику приезжают за водой со всего Усть-Каменогорска
Перепись архаров началась в Казахстане
Токаев: Казахстан будет делать все возможное для успешного развития сотрудничества с КНР
Кругом вода: жителей села в ЗКО экстренно эвакуировали из-за паводка - видео
Тысячи строителей Костанайской области остались без работы
Воспитанникам детсадов не выплачивали компенсации за питание в Акмолинской области
Для ликвидации паводков в Актюбинскую область направили силы ДЧС Мангистау и военных
Для отечественного кино необходима квота в прокате
Паводок: в Костанайской области восстанавливают мобильную связь
Опасные игры: 20 человек наказали за кокпар на трассе в Алматинской области
Жители села Коянды перекрыли дорогу: что происходит в Акмолинской области
Проезд в общественном транспорте подорожает в Караганде на 25%
Подготовку к борьбе с саранчой обсудили в правительстве
Рыболовные сети в Казахстане оснастят QR-кодами
Средние зарплаты в малом бизнесе РК впервые превысили 300 тыс. тенге
Премьер поручил выделить 200 тысяч тонн семян нуждающимся фермерам
Спасение подтопляемых – участь самих подтопляемых?..
Казахстанский артист Ренат Басит заснял момент землетрясения - видео
Судьба сильной женщины
Любовь, дефиле и весна
Жительница Актау рассказала, как приумножить и не растерять знания казахского языка
Ему ребята верят
Идите в театр, и будет вам счастье
Главная роль в жизни
В ближайшие дни сильных землетрясений в РК не предвидится
Пардон муа. Голос, покоривший соцсети
iKомек спешит на помощь
Полный текст выступления президента на третьем заседании Национального курултая
Глава государства поздравил женщин с 8 Марта
Встретить Наурыз по-новому решили ученики столичной школы-гимназии №31
Кардиохирурги Семея провели восемь успешных операций на сердце
Интернет от Илона Маска
Не только веселиться, но и наполнять нравственным содержанием
Архивные кинопленки и фотографии рассказывают о том, как возрождался великий праздник
И жент, и курт «оделись» в шоколад
В Алматинской области высажено свыше 17 тыс. саженцев
Двадцать лет назад Айгуль Жансерикова шагнула не только в мир войлока, но и в креативную индустрию

Читайте также

Adidas запретит нанесение 44-го номера на форму сборной Гер…
Дирижабль с пилотом совершил первый перегоночный полет в Ки…
Египтяне требуют отменить запрет на ловлю акул в Красном мо…
Свыше 30 тонн гуманитарной помощи отправили в регионы из Ас…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]