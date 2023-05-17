Что даст Казахстану строительный кодекс, рассказали в Мининдустрии

Ожидается, что документ повлияет на решение острых вопросов.

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В начале июня завершатся общественные слушания по законопроекту «Строительный кодекс», сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

Как пояснили в министерстве, внедрение кодекса позволит упорядочить, усовершенствовать и регулировать вопросы строительства, которые имеют ключевое значение.

«Ожидается, что данный документ повлияет на решение острых вопросов, таких как снижение кадрового потенциала, неэффективность контроля, снижение качества строительства, вред окружающей среде и здоровью», – рассказали в МИИР.

Предлагаемая редакция проекта Строительного кодекса, общественные обсуждения которого сейчас проходят в регионах Казахстана, состоит из 43 глав и 260 статей.

Вместе с тем идут ознакомительные мероприятия по внедрению информационной системы E-Qurylys. Предполагается, что внедрение информсистемы позволит повысить качество строительства и прозрачность процессов.

По данным ведомства, встречи прошли с жителями нескольких областей с участием представителей Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИИР РК, АО «Казахский научно-исследовательский и проектный институт строительства и архитектуры», местных исполнительных органов, бизнес-сообществ и экспертов.