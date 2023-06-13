Порты Актау и Курык включили в состав СЭЗ "Морпорт Актау"

Фото пресс-службы акимата Мангистауской области

Для повышения транспортно-логистического потенциала Казахстана территории Актауского морского торгового порта, грузового района «Баутино» и порта Курык включены в состав СЭЗ «Морпорт Актау», сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Мангистауской области.

Предполагается, что присоединение сделает область благоприятной площадкой для привлечения инвестиций.

«Присоединение портов к экономической зоне оказывает существенное социально-экономическое влияние на регион и не только делает область благоприятной площадкой для привлечения инвестиций, но и способствует созданию одного из крупнейших международных транспортных коридоров с привлечением лучших логистических компаний мира», – говорится в сообщении.

Порт Актау расположен на северо-восточном побережье Каспийского моря в точке пересечения нескольких международных транспортных коридоров. По информации акимата, он является гаванью для перевозки сухих грузов, нефти и сырых нефтепродуктов с востока на запад, с севера на юг, а также в Азербайджан, Иран, Туркменистан и Россию.

Сообщается, что в порту Актау функционируют 6 нефтяных причалов годовой мощностью 12 миллионов тонн. Доля перевозок порта составляет 40% от общего объема перевозок на Каспийском море.

«Казахстан стал узлом международных транспортных коридоров через порт Актау. В состав территории СЭЗ включено обособленное подразделение порта Актау – грузовой район «Баутино», расположенный в 150 километрах от Актау», – проинформировал председатель правления морского торгового порта Актау Абай Туркпенбаев.

Что касается порта Курык, то там работают 4 причала. Два из них предназначены для погрузки на паром грузов, прибывших по железной дороге, а два других – для разгрузки.

В акимате области рассказали, что для увеличения грузоперевозок будет построена еще одна гавань. Планируется, что через него будут перевозиться тяжеловесные грузы и контейнеры.

Также с 2024 года планируется прием казахстанских паромов, что послужит толчком к открытию новых маршрутов с двумя портами России и Ирана.

В связи с текущей геополитической ситуацией, в порту Курык увеличились грузоперевозки. Так, с начала 2023 года через порт перевезено более 550 тыс. тонн грузов. Это в 2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Через порт Курык в Баку экспортируются нефть, металлы, химическая продукция. Некоторые грузы отправляются в Европу, дальше по Черному морю. Кроме того, продукция Италии, России и Беларуси транспортируется в другие регионы Казахстана, говорит директор порта Курык Серик Ахметов.

Преимущества, предоставляемые в рамках СЭЗ «Морпорт Актау», будут способствовать реализации инвестиционных проектов, направленных на развитие портов, в том числе строительство контейнерного хаба на базе порта Актау и полное оснащение портов современной перегрузочной техникой.

Помимо этого, предоставляемые налоговые преференции позволят модернизировать портовую инфраструктуру и эффективно привлекать инвесторов для дальнейшего развития портов, подытожили в акимате.