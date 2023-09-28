Что даст трансформация KazakhExport в экспортно-кредитное агентство?

Корреспондент центра деловой информации Kapital.kz поговорил с председателем правления KazakhExport Асланом Калигазиным о том, какие продукты и услуги станет предлагать ЭКА и как они повлияют на несырьевой экспорт.

Фото: пресс-служба KazakhExport

Одна из ожидаемых инициатив, которая сейчас обсуждается, - преобразование дочерней компании холдинга “Байтерек” - KazakhExport в экспортно-кредитное агентство (ЭКА). Агентство будет функционировать как акционерное общество со 100%-ным участием государства, ее функционал и список инструментов поддержки для поддержки экспортеров планируется значительно расширить.

- В этом году KazakhExport исполнилось 20 лет. За этот период компания прошла несколько трансформаций. Сейчас она имеет старус экспортной страховой компании, но фактически с создания позиционирует себя как экспортно-кредитное агентсто (ЭКА). Можно ли сказать, что вы уже в полной мере осуществляете функции ЭКА? Ведь именно такая задача стояла перед Государственной страховой корпорацией по страхованию экспортных кредитов и инвестиций при ее создании в 2003 году...

- С преобразованием в экспортную страховую компанию KazakhExport получила статус нацкомпании. И сейчас является единственной специализированной страховой компанией в Казахстане, которая фактически выполняя функции ЭКА, юридически не имеет соответствующего статуса и является страховой компанией, что существенно ограничивает ее возможности.

За шесть лет мы расширили возможности по оказанию поддержки казахстанским экспортерам, получили лицензии по дополнительным классам страхования, внедрили новые продукты поддержки экспорта, сформировав портфель услуг из 18 продуктов, адаптированных к потребностям экспортеров и приравняли страховую защиту KazakhExport к высоколиквидному обеспечению по займам банков второго уровня. Однако охватить иные меры поддержки не можем.

Юридически KazakhExport сейчас – экспортная страховая компания, действует на основании лицензии Агентства по регулированию и развития финансового рынка на осуществление страховой (перестраховочной) деятельности. Это ограничивает спектр ее инструментов в поддержке экспортеров, поэтому нужна отдельная регуляторная среда, а для этого необходим закон о деятельности ЭКА.

Агентство будет функционировать как национальный институт развития в области развития и продвижения несырьевого экспорта. Статус ЭКА в достижении целей и задач по развитию и продвижению несырьевого экспорта отечественных экспортеров обрабатывающей промышленности позволит наделить KazakhExport функциями, которые включают в себя использование механизмов страхования, перестрахования, гарантирования, экспортного торгового финансирования, возмещения части затрат экспортеров, а также сервисную поддержку экспорта.

- Что даст создание ЭКА?

- Начнем с того, что экспортно-кредитное агентство предоставляет услуги финансового характера экспортерам. ЭКА развивает экспортный потенциал бизнеса, предоставляя кредитное страхование и гарантии и по сути улучшает финансовые условия взаимодействия между казахстанским экспортёром и его зарубежным покупателем. Они осуществляют свою деятельность в тесном сотрудничестве с правительством и предоставляют финансирование, осуществляют страхование рисков в случаях, когда осуществление участниками финансового рынка страхования, финансирования на рыночных условиях невыгодно или невозможно.

Применение финансово-страховых инструментов значительно упрощает экспортно-импортные торговые отношения как для продавца, так и для покупателя. Благодаря ЭКА эти две стороны получают внешние гарантии по сделкам, то есть могут рассчитывать, что деньги придут вовремя, что способствует созданию репутации, а в перспективе и снижению потенциальных репутационных рисков.

- Что даст принятие закона, регламентирующего деятельность ЭКА у нас в стране?

- Наши функции по поддержке казахстанских предприятий расширятся, начиная от экспортных операций и заканчивая сервисной поддержкой. У нас появится возможность глубже анализировать зарубежные рынки, понять, в каких товарах, услугах они нуждаются.

Будет внедрен механизм для расширения зарубежного присутствия на рынках стран высокого экспортного интереса. Например, выдача гарантий в качестве обеспечения платежных обязательств в рамках экспортных сделок позволит увеличить шансы реализации проектов с минимальными рисками как для казахстанских экспортеров, так и для зарубежных партнеров. Гарантии могут быть выданы в рамках тендера, а также по экспортным контрактам для оплаты за товары импортером или возврату авансового платежа экспортером.

Планируется также запуск программы субсидирования ставок вознаграждения по финансированию, предоставляемому казахстанскими банками для зарубежных партнеров. Финансироваться будут только сделки по покупке высокотехнологичных товаров и услуг из Казахстана. Программа позволяет расширить рынки сбыта для казахстанских экспортеров, стимулировать развитие обрабатывающей промышленности страны и повысить конкурентоспособность казахстанских товаров и услуг на внешних рынках.

Консолидация полного спектра инструментов поддержки экспортоориентированных предприятий внутри холдинга «Байтерек» позволит действовать по принципу одного окна и полноценно внести большой вклад в развитие экспортного потенциала Казахстана, расширить клиентскую базу, рынки сбыта и увеличить казахстанского экспорт как товаров, так и услуг.

- Кто сможет воспользоваться услугами ЭКА, будут ли они обязательными?

- Несырьевые экспортеры, производители казахстанской продукции, товаров и услуг, как малый, средний, так и крупный бизнес. Использование инструментов ЭКА для экспортеров не будет обязательным, как и сейчас на добровольной основе. Каждая компания сама рассчитывает свои риски и финансовые возможности. Соответственно мы будем предоставлять весь необходимый инструментарий поддержки экспортеров.