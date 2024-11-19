Что делать, чтобы искусственный интеллект не сделал чиновников симулянтами?
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Процесс переноса традиционных общественных отношений в высокотехнологичную цифровую среду давно вошел в нашу жизнь. И это настолько глубоко и необратимо, что пришло время остановиться и задуматься над глобальными последствиями «быстрых побед», комфорта и скорости решений в цифровом мире. О новых подходах к регулированию быстрорастущей сферы, Цифровом кодексе, новой цифровой реальности говорим с секретарем Комитета по экономической реформе и региональному развитию Мажилиса Парламента Екатериной Смышляевой.