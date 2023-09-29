Что делать с ветхими банкнотами и дефектными монетами, рассказали в Нацбанке

Ветхие банкноты и дефектные монеты являются законным платежным средством, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на на Нацбанк РК.

Фото: Kazpravda.kz

По информации Нацбанка, ветхие банкноты и дефектные монеты являются законным платежным средством и их можно обменять во всех банках второго уровня, в филиалах НБРК и в национальном операторе почтовой связи АО «Казпочта» по нарицательной стоимости.

Поврежденные платежные денежные знаки национальной валюты обмениваются в филиалах НБК бесплатно и без ограничений по сумме. Банки второго уровня имеют право устанавливать комиссию за оказание данной услуги согласно своим внутренним нормативным документам.