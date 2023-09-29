Что делать с ветхими банкнотами и дефектными монетами, рассказали в Нацбанке
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Ветхие банкноты и дефектные монеты являются законным платежным средством, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на на Нацбанк РК.
По информации Нацбанка, ветхие банкноты и дефектные монеты являются законным платежным средством и их можно обменять во всех банках второго уровня, в филиалах НБРК и в национальном операторе почтовой связи АО «Казпочта» по нарицательной стоимости.
Поврежденные платежные денежные знаки национальной валюты обмениваются в филиалах НБК бесплатно и без ограничений по сумме. Банки второго уровня имеют право устанавливать комиссию за оказание данной услуги согласно своим внутренним нормативным документам.