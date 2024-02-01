«Что движет этими людьми?» – сенатор требует ужесточить ответственность за вандализм

Общество, Парламент, Культура и общество
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Тусупбекова Лаура
корреспондент

Депутат Сената Андрей Лукин требует ужесточить ответственность за вандализм. Соответствующий депутатский запрос он озвучил на пленарном заседании Сената, передает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба Сената

Он напомнил поручение главы государства о необходимости повышения правовой грамотности населения, противодействия всем обществом проявлениям беспорядка и бескультурья, а также важность недопущения правового нигилизма.

– В последние годы в стране участились факты вандализма, умышленного повреждения чужого имущества, в том числе предметов общего пользования в учебных заведениях, на транспорте. Не снижается количество повреждений остановочных павильонов, лифтов в жилых комплексах, новости о которых читаются как сводки криминального характера. Само собой, эти действия грубо нарушают общественный порядок, покой граждан, нормы общественной морали, наносят значительный материальный ущерб и духовный вред обществу. В большинстве случаев подобные деяния совершаются людьми умышленно, они отдают себе отчет, что портят чужое имущество, однако, это понимание не останавливает их, – отметил он. 

Он привел пример Мангистауской области, где с начала 2023 года 250 человек привлекли к ответственности за нанесение ущерба в общественных местах. 

– Больше пяти тысяч жителей, только вдумайтесь в эти цифры – пять тысяч – это почти население одного населенного пункта, нарушили правила благоустройства. Они уничтожали зеленые насаждения, деревья, разрушали объекты инфраструктуры, ломали декоративные конструкции на набережной. Одним из самых вопиющих случаев вандализма, на мой взгляд, являются осквернения кладбищ. Если раньше это делалось с целью наживы, то теперь все чаще это проявление не мотивируемой агрессии, зачастую проявляемой несовершеннолетними. В конце прошлого года в Актюбинской области несовершеннолетние дети, проходя среди могил, расположенных на окраине поселка, повредили памятники. За своих детей наказание понесли родители, заплатив штраф. И таких примеров, к сожалению, много. Большой резонанс общественности вызвал в свое время поступок чиновника от культуры, который выбил молотком и отверткой имя на стенах каньона Ыбыкты-Сай Мангистауской области. Что движет такими людьми? – возмутился сенатор. 

По мнению Андрея Лукина, практика показывает, что действующие законодательные меры недостаточны.

– Мы не видим определенного прогресса в этом вопросе. В связи с этим, депутатский корпус парламента прорабатывает вопрос по дальнейшему усилению ответственности за проявления вандализма. Также следует отметить, что меры, применяемые со стороны государства, преимущественно направлены на ликвидацию последствий вандализма и привлечение к ответственности виновных. При этом мероприятия по профилактике и искоренению вандализма, особенного подросткового, практически не проводятся», - считает он.

В связи с этим депутат предлагает ужесточить ответственность за вандализм, изучить вопрос разработки с участием соответствующих специалистов эффективной системы превентивных мер в молодежной среде, проработать участие представителей креативных индустрий в профилактике вандализма, которые через свои продукции могут предотвратить новые случаи, повысить культуру населения, особенно молодежи, разъяснить доступными способами противоправность таких действий.

#культура #молодежь #вандализм #сенатор

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