Что говорят эксперты об итогах референдума в Казахстане

Новая конституционная реальность

Референдум продемонстрировал, что казахстанцы верят в начатые Президентом реформы, поддерживают перемены

и готовы к ним. Это единство и согласие по основным векторам развития государства особенно важны для той работы,

которую Казахстану предстоит проделать после обновления Конституции.

Рефрендум и его итоги – тема номер один в информационном пространстве Казахстана. Именно данной тематике было посвя­щено очередное экспертное заседание КИСИ GPS.

Как напомнил директор Казахстанского института стратегических исследований Еркин Тукумов, по предварительным данным Центральной комиссии референдума, 77,18% граждан, принявших участие в голосовании, отдали свои голоса за поправки.

– Референдум показал высокий уровень консенсуса, единства народа на платформе Президента «Жаңа Қазақстан». Итоги голосования продемонстрировали, что народ стремится к новой политической и правовой культуре. Общество выбирает эволюционный и созидательный путь развития страны, – отметил Еркин Тукумов.

Он также подчеркнул: важно помнить о том, что новый путь для нашей страны только начался. Вместе с политической модернизацией необходима и экономическая, должно идти социальное развитие государства. Референдум, по его словам, позволил создать прочную основу для дальнейшей реализации масштабной программы политических реформ Президента Касым-Жомарта Токаева. В самое ближайшее время предстоит пересмотреть действующие конс­титуционные законы, принять более 20 новых законов.

– От того, насколько эффективной будет новая модель государственного управления, зависит устойчивость страны в глобальном мире, – отметил глава КИСИ.

Участие в обсуждении на тему «Новая политическая реальность: итоги референдума-2022» приняли депутаты Парламента, члены рабочей группы по выработке предложений и изменений в Конституцию, общественные деятели, политологи, эксперты.

Депутат Сената Ляззат Сулеймен отметила, что всенародное голосование отразило отношение граждан к реформам. По ее словам, гражданская активность и политическая культура казахстанцев позволили референдуму состояться и поправки в Конституцию были приняты, потому что отвечают насущным потребностям общества.

Депутат Мажилиса Берик Абдыгалиулы в свою очередь напомнил, что после референдума предстоит огромная нормотворческая работа. Он также выразил уверенность: после внесения изменений в Конституцию повысится качество работы Парламента и маслихатов.

Депутат Мажилиса Саясат Нурбек, говоря о происходящих в Казахстане изменениях, обратил внимание на интересный демографический факт: сейчас в нашей стране 50% граждан – это те, кто родился до обретения республикой независимости, и 50% – это те, кто родился уже в суверенном Казахстане. И доля последних будет становиться все больше. Поколения независимости – это люди совсем другой формации, благодаря которым очень серьезно меняются жизненные установки, ценности, ожидания в обществе в целом.

– Это не молчаливые поколения – они открыто критикуют, высказывают мнение, отстаивают свои права. Поэтому было очень важно провести такие изменения, которые дают казахстанцам больше возможнос­тей участвовать в управлении государством, – отметил Саясат Нурбек. – Еще один важный момент заключается в том, что для огромной части казахстанцев это первый опыт участия в референдуме. Как минимум для тех, кто младше 45 лет, – ведь в 1995 году они просто по возрасту голосовать не могли.

Так вот, нынешний референдум был критически важен с точки зрения формирования политической культуры Нового Казахстана. Я сейчас начинаю понимать, почему Президент не пошел на принятие поправок через Парламент. Референдум – это тот шаг, благодаря которому люди поняли, что власть открыта к диалогу, ей важно мнение граждан. Я думаю, это хороший задел на то, чтобы восстановить доверие народа, особенно после январских событий. Кроме того, референдум послал очень серь­езный сигнал и внутренним, и внешним силам: у большинства населения Казахстана все-таки есть доверие к власти и Президенту, к тому курсу, который сейчас выбран.

Член рабочей группы по внесению поправок в Конституцию РК Индира Аубакирова отметила, что состоявшийся 5 июня референдум дал Казахстану шанс на изменения.

– Я не случайно использую это слово – «шанс». Ибо реально перевести все изменения в прак­тическую плоскость еще только предстоит. Это масштабная задача, решение которой зависит и от власти, и от общества. Нам всем предстоит построить новую конституционную реальность. Конституция не должна быть формальным документом, который не воплощается в жизнь. Конституция должна носить реальный характер и быть действительно документом прямого действия. У нас слишком долгие годы был разрыв между текстом и реальностью, – отметила Индира Аубакирова.

По ее мнению, Казахстану, для того чтобы выйти на устойчивую траекторию модернизации, необходимы два фактора. Первый – политическая воля, и она есть, постоянно подтверждается словом и делом. Второй, который, по сути, и будет определять степень реализуемости поправок, – это конституционная культура общества.

– Это тот камень преткновения, который может нивелировать смысл поправок. Прежде всего нужны конституционная культура, конституционное соз­нание и у власти, и у общества. Надо менять правовое сознание, наши ценности, избавляться от антиценностей. Обновленная Конституция – шаг к честным правилам игры. Закон – не просто норма, это уровень цивилизации, и мы все должны научиться жить по закону, повышать свою конституционную культуру. Насколько мы сможем воспользоваться предоставившимся шансом, во многом будет зависеть от усилий, которые захочет или не захочет сделать общество, – подчеркнула Индира Аубакирова.

Политолог Талгат Калиев обратил внимание на структуру голосования, а именно на тот факт, что в центральных городах явка была ниже, чем в регионах. По его мнению, это говорит о том, что конституционные поправки отвечают социальному запросу широких слоев населения в регионах страны.

– Референдум, безусловно, – только начало оформления новой политической реальности, и новые ее контуры будут зависеть от дальнейших шагов в отношении общества. По сути дела, «мяч» сейчас находится на стороне общества – какой будет уровень политической активности, насколько казахстанцы будут готовы принять на себя обязательства в облас­ти гражданской активности, реализации предоставляемых обновленной Конституцией политических, гражданских прав и свобод, – отметил политолог.

Директор Казахстанского инс­титута общественного развития Казбек Майгельдинов также подчеркнул, что для реализации предстоящих реформ каждый гражданин должен проявить активность. Запрос на изменения на высшем уровне был услышан и выполнен, теперь дело за казахстанцами, которые должны поддержать изменения делом. Возможности для этого обновленная Конституция дает немалые.

Член рабочей группы по выработке предложений и изменений в Конституцию РК Сергей Ударцев отметил, что результаты референдума, согласно которым поправки в Основной закон считаются всенародно принятыми, – это точка отсчета для дальнейшего развития законодательства. Он напомнил, что для реализации всех заложенных в Конституции нововведений предстоит принять более 20 законов, внести изменения в существующие, создать совершенно новые.

– Конституционная реформа, состоявшаяся благодаря проведению референдума, является частью большой программы политической модернизации, которую Глава государства Касым-Жомарт Токаев заявил в своем мартовском Послании народу, – напомнил в свою очередь директор центра актуальных исследований «Альтернатива» Андрей Чеботарев. – Это действительно большая программа реформирования политической системы. У нас длительное время строилась жестко централизованная, закрытая политическая система, где ключевым политическим актором выступала элита, и даже не вся, а только ее правящая часть. А сейчас мы движемся к открытой политичес­кой системе, когда расширяются каналы, механизмы для участия граждан в политичес­кой жизни страны.

Он отметил, что представители гражданского общества, экспертного сообщества поддерживают вектор, заданный на реформирование, движение в сторону открытой политической системы Казахстана. Впереди – большая работа, и экспертное сообщество готово участвовать в разработке новых механизмов функционирования системы государственного управления.