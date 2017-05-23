​Что мешает бизнесменам спать спокойно?

В Агентстве по делам государственной службы и противодействию коррупции

(АДГСПК) и Национальной палате предпринимателей «Атамекен» решили не дремать и провели внешний анализ коррупционных рисков в сфере налогового и таможенного администрирования. Итоги этой работы подвели в Астане на селекторном совещании с участием депутатов Парламента, представителей заинтересованных госорганов, общественных объединений и бизнес-ассоциаций.

Как отметил заместитель председателя АДГСПК Алик Шпекбаев, Министерство финансов занимает второе место среди коррумпированных центральных госорганов. При этом наиболее негативную статистику создают органы государственных доходов. Подтверждают это и результаты проведенного Институтом экономичес­ких исследований по заказу НПП «Атамекен» социологичес­кого исследования «Деловой

климат-2016», по результатам которого к числу самых коррумпированных предприниматели отнесли таможенные органы и службу экономи­ческих расследований.

В сферах налогового и таможенного администрирования растет количество зарегистрированных коррупционных преступлений. Так, если в 2016 году по такому составу было заведено 61 дело, то по итогам только первого квартала 2017 года уже зарегистрировано 58 подобных фактов. В минувшем году только в сфере налогового администрирования за совершение дискредитирующих проступков к дисциплинарной ответственности привлечен 31 сотрудник, а за коррупционные преступления осуж­дены 26 госслужащих. В основном, по словам Алика Шпекбаева, нарушения связаны с выдачей физическим лицам справки об отсутствии налоговой задолженности при ее наличии, освобождением от штрафов субъектов МСБ, оказанием общего покровительства.

Коррупционные риски содержатся и в самом налоговом законодательстве, которое чрезмерно усложнено, содержит большое количество отсылочных и бланкетных норм, дискреционные полномочия и диспозитивные нормы («может», «вправе»).

Способствуют коррупции и несвоевременное снятие ограничений на имущество, и отмена распоряжений о приостановлении расходных операций. А также дискреционные полномочия сотрудников органов государственных доходов при проведении налоговых проверок и проверки стоимости товаров и прочее.

Как известно, среди главных задач таможенных органов – пополнение государст­венного бюджета за счет сборов и платежей. В реальности же есть случаи, когда от сотрудников таможни в прямом смысле слова – одни убытки. Например, штатная численность таможенного поста «Ауе­жай-Тараз» ДГД по Жамбылской области – 20 человек, на 1 апреля текущего года сумма таможенных сборов здесь составила 25 тыс. тенге. При этом за 4 месяца 2017 года сотрудники «Ауежай-Тараз» получили зарплату на общую сумму 13,5 млн тенге.

По итогам совещания агентством выработаны рекомендации по устранению выявленных коррупционных рисков.