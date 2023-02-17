Что не так с «КазАвтоЖол»?

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Лаура Тусупбекова

Сенаторы заявляют о незаконных закупках
в АО «НК «КазАвтоЖол». Соответствующий депутатский запрос был озвучен на пленарном заседании Сената после рассмотрения повестки.

Так, Андрей Лукин констатировал, что в автодорожной отрасли не прекращаются факты нарушения законодательства в виде несоблюдения норм при выполнении строительных работ, неэффективного использования и хищения денежных средств, злоупотреблений полномочиями должностных лиц.

– В нарушение статьи 4 Закона «О закупках отдельных субъектов квазигосударственного сектора» «КазАвтоЖол» способом из одного источника незаконно заключил договоры на общую сумму 8,3 миллиарда тенге. Вопреки требованиям правил в технической спецификации по 9 закупкам устанавливались незаконные условия, не позволившие потенциальным поставщикам участвовать в тендерах на проведение работ на общую сумму в 26 миллиардов тенге. Для получения незаконной прибыли подрядчики идут на нарушение условий сметной документации, нецелевого использования денежных средств, предоставления фиктивных документов и другие нарушения – отметил сенатор.

Андрей Лукин считает, что проведение некачественных работ также связано с признаками сомнительных взаиморасчетов между подрядчиками, имеющими отношение к субъектам олигополии, совершившими фиктивные сделки на сумму 21,5 млрд тенге.

– Должностными лицами «Каз­АвтоЖол» не обеспечивается долж­ная защита государственных интересов в отношении недобросовестных подрядчиков за нарушение договорных обязательств и других субъектов. Продолжает преобладать устаревшая методика возведения и ремонта объектов дорожной инфраструктуры, игнорируется применение прогрессивных способов, практик и инструментов зарубежных стран, – констатировал депутат.

По его словам, несмотря на то, что законодательные акты в данной сфере содержат положения о целесообразности и необходимости использования новых материалов и методик, значительная часть автодорог проектируется и возводится без применения доступных геосинтетических и других материалов.

– Как следствие, по отдельным проектам «КазАвтоЖол», реализованным без инновационных подходов, отмечаются дефекты и разрушения. При планировании и освоении бюджетных средств на содержание автодорог соответствующим минис­терством не обеспечиваются прозрачность и четкость правового регулирования субъек­тами отраслевых правоотношений. Таким образом, несмотря на значительное выделение в автодорожную отрасль государственных средств, нецелевое их расходование, хищение и другие правонарушения негативно отражаются на развитии эффективной транспортной инфраструктуры, повышении транзитного потенциала и мак­рорегионального развития страны, – сказал Лукин.

В этой связи он предлагает усилить ведомственный контроль за деятельностью Комитета автомобильных дорог МИИР РК, «КазАвтоЖол», в том числе при проектировании, проведения закупок и расходовании бюджетных, заемных и собственных средств при содержании, ремонте и строительстве автодорог. Также сенатор потребовал взыскать с подрядчиков штрафные санкции, принять меры по расторжению договоров с подрядчиками, заключенных с нарушением действующего законодательства, а также допускающих систематическое нарушение договорных обязательств.

Согласно закону, у Правительства есть 30 дней на то, чтобы либо опровергнуть изложенные сенатором факты, либо объяс­нить, что не так с законностью у «КазАвтоЖол».

В целом повестка заседания включила два пункта и оба – ратификационные документы. Так, одобрена ратификация «Соглашения о порядке и условиях устранения технических барьеров во взаимной торговле с третьими странами». Документ предусмат­ривает взаимное признание результатов оценки соответствия продукции требованиям, установленным в ЕАЭС и на территории третьей страны. При этом в соответствии с нормами докумен­та должна быть обеспечена равнозначность применяемых в государствах-членах и в третьей стране процедур аккредитации органов по оценке соответствия.

Одобрение сенаторов получил также и Закон «О ратификации Протокола между Правительством Республики Казахстан и Правительством Кыргызской Республики об участках деятельности пограничных представителей (карта 1:200 000)». Его ратификация позволит проводить согласованную пограничную политику между двумя странами, направленную на поддержание добрососедских отношений, развитие взаимовыгодного экономического и иного сотрудничества, обеспечение прав и свобод человека, защиту интересов каждого государства-участника.

– За годы независимости между двумя соседними и братскими странами установились тесные дружеские взаимоотношения. Этот протокол – один из основных шагов на пути к дальнейшему развитию партнерства между нашими странами, – отметил Маулен Ашимбаев, комментируя одобренный закон.

Были озвучены и другие депутатские запросы. Так, Нурторе Жусип выразил обеспокоенность участившимися случаями нападений на школьников в учебных заведениях страны и в мире в целом, возмутившись недостаточностью проводимых предупредительных мер. Сенатор предложил сделать акцент на прогнозирование и профилактику данной проблемы. Хронические проблемы лесной отрасли в ряде областей страны подняла сенатор Айнур Аргынбекова. На рост киберпреступности в стране, в том числе интернет-мошенничества и утечки персональных данных казахстанцев, обратил внимание Амангельды Толамисов. Сенатор Нурлан Бекенов обозначил необходимость поиска альтернативных источников водоснабжения в столице. По его мнению, для этого необходимо заняться освоением Нуринского месторождения подземных вод и реконструкцией его инженерных сетей, а также приступить к строительству Бузулукского водохранилища.

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