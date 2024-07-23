Что не устраивает казахстанцев в работе страховщиков

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Страховой омбудсман Игорь Яковенко представил итоги деятельности за первое полугодие, передает Kazpravda.kz со ссылкой на АРРФР

По его словам, в результате введения с января 2024 года обязательного досудебного урегулирования споров страховым омбудсманом, количество жалоб на действия страховых организаций, поступивших в офис страхового омбудсмана, за первое полугодие 2024 года выросло в 3,6 раза по сравнению с аналогичным показателем прошлого года.

«Анализ показывает, что основной объем жалоб приходится на обязательное автострахование (88% от всех поступивших жалоб), предметом большинства жалоб являются вопросы оценки размера ущерба, причиненного транспортному средству», – заявил он.

Ранее сообщалось, что рынок страхования в РК вырос на треть по сравнению с прошлым годом.