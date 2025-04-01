По информации старшего инспектора отдела природоохранной полиции УМПС ДП Акмолинской области Валентины Серкиной, с начала года в регионе к административной ответственности привлечено более 90 владельцев собак и кошек за несоблюдение установленных норм, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Основные правила выгула домашних животных остаются неизменными.

- Согласно установленным требованиям, выгул собак должен осуществляться на поводке длиной не более 2 метров в местах, определенных местными исполнительными органами, не создавая беспокойства и помех окружающим.

- Владельцы обязаны иметь при себе намордник и надевать его на собаку при необходимости. В специально отведенных для выгула зонах собака должна находиться под контролем владельца, не создавая неудобств окружающим.

- Особенно важно соблюдать меры безопасности при переходе через улицы и вблизи магистралей: в таких случаях, чтобы избежать дорожно-транспортных происшествий, на животное обязательно надевается намордник, а поводок укорачивается до 1,5 метров.

- Также запрещено оставлять собак без присмотра в местах, где это может представлять угрозу для окружающих или самого животного.

- Повышенные требования предъявляются к содержанию бойцовских пород. Владеть такими собаками разрешено только с 21 года, а их выгул возможен исключительно на коротком поводке (до 1,5 метров) и в обязательном наморднике.

Сотрудники полиции призывают владельцев питомцев соблюдать установленные правила и обеспечивать безопасность окружающих.