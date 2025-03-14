Что посмотреть казахстанцам в марте на Кинопоиске?

Кино
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Март – это традиционно время, когда зима постепенно уступает место весне, а вместе с этим приходит время долгожданных праздников и уютных вечеров в кругу семьи

Длинные выходные в честь Наурыза – прекрасный повод собраться с близкими, насладиться совместным отдыхом и, конечно же, хорошим кино.

В этом месяце Кинопоиск подготовил для зрителей впечатляющую подборку премьер – от веселых семейных комедий до масштабных анимационных картин и долгожданных продолжений популярных проектов. Независимо от того, ищете ли вы фильм для просмотра с детьми, захватывающий экшен или душевную историю, в мартовском репертуаре найдется что-то особенное для каждого.

Заряжайтесь весенним настроением и составляйте список фильмов — впереди много интересных киновечеров!

«Келінжан 3» – любимые герои возвращаются! 

Новый фильм популярной франшизы продолжит радовать зрителей юмором и знакомыми персонажами. На этот раз главная интрига – внеочередные выборы акима села, в которых решает участвовать Мәдібек. Но удастся ли ему победить, когда на горизонте появляются неожиданные соперники?

«Было очень много курьезных и смешных ситуаций во время съемок - не хватит даже целой книги, чтобы описать их все. «Келинжан» стал для меня любимым и привычным домом, в который было приятно вернуться, чтобы сыграть роль одного из любимых персонажей в карьере. И несмотря на то, что комедийный жанр  - один из самых сложных, я получаю большое удовольствие, когда наши герои поднимают настроение зрителю, учат  смеяться от привычных неурядиц. А как мы знаем, смех продлевает жизнь», - делится актриса фильма «Келинжан 3» Дарига Бадыкова. 

Фильм уже доступен на Кинопоиске!

«Приключения Паддингтона 3» – семейное душевное кино

Уже сейчас вы можете посмотреть, как очаровательный медвежонок Паддингтон отправляется в Перу, чтобы навестить свою тетушку Люси. Добрая, веселая история, к тому же озвученная на казахском языке, станет отличным выбором для семейного просмотра.

«Атака Титанов: Последняя атака» – масштабный финал аниме-легенды

Фанаты «Атаки Титанов» ждали этого момента. Последняя битва между человечеством и титанами обещает быть грандиозной, а судьба Эрена и его друзей решится окончательно. Легендарное аниме будет доступно на Кинопоиске с 15 марта на русском и казахском языках.

«Qazaq Alemi» – комедия с Нурланом Коянбаевым

С 20 марта на Кинопоиске – премьера главного хита новогоднего кинопроката от Нурлана Коянбаева. Друзья Бейбит и Ермек живут в ауле, но судьба бросает их в Алматы, где Бейбит мечтает стать видеографом известного продюсера. Смогут ли они пройти этот путь?

Оценка на Кинопоиске 8.3 (!)

«Веном. Последний танец» – финальный аккорд супергеройской франшизы

Эдди Брок и его друг-симбиот Веном снова сталкиваются с угрозой мирового масштаба. На этот раз им предстоит сразиться не только со спецслужбами, но и с инопланетными врагами. Захватывающий экшен, фирменный юмор и Том Харди в главной роли – пропустить нельзя! Фильм также будет доступен на казахском языке.

Для самых маленьких

Во время весенних каникул дети и подростки тоже найдут, чем развлечь себя: мультфильмы «Иван Царевич и Серый Волк 6», «Домовенок Кузя», «Волшебник Изумрудного города. Дорога из жёлтого кирпича», премьера которого состоится уже 15 марта, и другие станут отличным выбором для детской аудитории.

Какие фильмы казахстанцы смотрели в феврале на Кинопоиске?

Вместе с тем, Кинопоиск поделился, что чаще всего смотрели казахстанцы в феврале. В первой тройке ностальгическая комедия Дархана Саркенова, возвращающая нас в атмосферу 90-х «Заманback». За ним следует «Әнел» – зловещий хоррор от Акана Сатаева, который заставил зрителей по-настоящему содрогнуться.

Замыкает ТОП-3 продолжение истории всеми любимой Бриджит, которая снова оказывается в центре любовных перипетий - «Бриджит Джонс. Без ума от мальчишки».

Романтическая комедия с Марией Горбань и Павлом Прилучным о карьеристке, которой предстоит заключить сделку с упрямым фермером «Постучись в мою Тверь» занял 4-е место, а долгожданное продолжение казахстанской комедии «Таптым-ау сені 2» - на 5-м.

В числе лидеров также «Нархоз. Студент көке», приключенческий фильм, который придется по вкусу любителям классики и интриг «Граф Монте-Кристо», «Нурикамал» – ретродрама с сильной историей, которая переносит зрителя в прошлое, криминальная комедия для тех, кто любит сочетание драйва и юмора «Айқай-шу» и скетчком с талантливыми Демисом Карибидисом и Мариной Кравец «Демис и Марина». 

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