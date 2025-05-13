Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Минтранспорта и компания Terminals Astana Airport Limited (входит в состав Terminals Holding, ОАЭ) заключили долгосрочное инвестиционное соглашение, направленное на комплексное развитие аэропорта и прилегающей к нему территории, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Общая сумма инвестиций составит 1,1 млрд долларов.



«В рамках реализации соглашения инвестор построит вторую взлётно-посадочную полосу (ВПП), третий пассажирский терминал, а также cargo терминал, предназначенный для перевалки грузов. Также инвестором планируется развитие Аэротрополиса - мультифункционального комплекса, включающего индустриально-логистическую зону и бизнес-кластер с гостиницами, торговыми площадями, логистическими терминалами», – сказано в информации.

Кроме того, инвестор обеспечит модернизацию парка спецтехники, внедрит цифровые решения и системы автоматизации, а также проведёт поэтапное обучение и повышение квалификации персонала аэропорта. Все сотрудники пройдут сертифицированные тренинги, соответствующие международным авиационным требованиям.



Еще один Меморандум о взаимопонимании подписан между Минтранспорта РК и Министерством энергетики и инфраструктуры ОАЭ о сотрудничестве в области автомобильного транспорта. Стороны намерены содействовать обмену техническими знаниями, навыками и передовым опытом.

В скором времени ожидается подписание Межправительственного соглашения, которое позволит регламентировать вопросы международных перевозок автомобильным транспортом между РК и ОАЭ. Сегодня Казахстан заключил 42 межправительственных соглашения для международных автоперевозок.