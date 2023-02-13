Что раньше: тряхнет или встряхнет?

Сценарий турецкой трагедии, ставшей следствием разрушительного землетрясения, вполне применим к Алматы.
На сейсмической точке
В Турции начались аресты владельцев девелоперских компаний, чьи дома посыпались, как домино, при первых же подземных толчках недавнего жуткого землетрясения. Хорошо, если от этих новостей дернулся глаз хоть у кого-то из застройщиков, впихивающих свои «человейники» в каждую свободную дырку алматинских микрорайонов. А если не дернулся, значит пора с этим работать компетентным государственным органам.
По крайней мере, независимые специалисты в области городской архитектуры, неустанно говорят о больших проблемах в системности и качестве застройки мегаполиса, который располагается в самой сейсмоопасной части страны и имеет в своей истории несколько фактов настоящих природных катастроф.