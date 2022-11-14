Что стоит дом построить

Строители Восточного Казах­стана попросились в «пилоты», чтобы разработать новые, более разумные правила по привлечению трудовых мигрантов.

Без неутомимых, исполнительных рабочих из соседних среднеазиатских республик сегодня немыслима ни одна стройка. В региональной палате предпринимателей привели шокирующую статистику: дефицит рабочих кадров в отрасли достигает 75%. Причем это данные за 2019 год, ситуация с той поры еще усугубилась.

Казалось бы, в области действует около десятка колледжей, каждый год дипломы строителей получают свыше 200 учащихся. Но как только доходит до трудоустройства, молодежь выбирает не тяжелый труд под открытым небом, а работу в офисе.

Недавно главы строительных компаний излили душу представителям Международной организации по миграции (МОМ). Теоретически возможность для привлечения трудовых мигрантов есть. Например, в Узбекистане ежегодный приток ресурсов на рынок труда составляет 600 тыс. человек. Республика не просто приветствует работу своих граж­дан за рубежом, но даже готова обучать их по востребованным специальностям.

Если с позицией той стороны все понятно, то к политике нашей республики у предпринимателей масса вопросов. По закону предприятие должно заплатить за каждого трудового мигранта 250 месячных расчетных показателей, или 795 тыс. тенге. За десять узбекских рабочих – почти 8 млн тенге, за сто – 80 млн. Это помимо того, что каждого работника нужно еще привлечь достойной зарплатой, жильем, питанием, социальным пакетом.

Если строительная компания официально не оформит людей, то есть не заплатит за них в бюджет, ей грозит нешуточный штраф, а мигрантам – депортация.

Не секрет, что многие строительные ТОО начинают искать лазейки, например, договариваются с крестьянскими хозяйствами, которые вправе нанимать мигрантов при взносе 48 МРП в год. Над предприятием при этом всегда висит риск, что его «хлопнет» миграционная полиция.

Все знают, что казахстанские предприниматели самые гибкие и миролюбивые. Во всяком случае, восточноказахстанские предприниматели до последнего пробуют творчески обойти барьеры, возведенные государством. До последнего сглаживают углы, ни на что и ни на кого не жалуясь. До последнего ищут компромиссы, лишь бы уйти от конфликтов с властью. Знаю это не понаслышке.

Что и говорить, дипломатичность – отличное качество. Но надо понимать, что есть и обратная сторона медали. Для примера: в 2021 году взнос за одного иностранного работника равнялся 729 тыс. тенге, в 2022-м – на 10% больше.

В прошлом году стройматериалы подорожали в два раза, в этом – еще на 30–50%. И пока бизнес деликатно просит «верхи» обратить внимание на проблемы отрасли, пока палата предпринимателей деликатно стучится в двери министерств, обычные казахстанцы вынуждены покупать жилье по ценам, растущим день ото дня.

Представители Узбекистана, недавно посетившие восток страны вместе с делегацией МОМ, предложили региону пилотный проект. Смысл его в следующем: в ВКО, а возможно, и в других областях, исполнительная власть предоставляет льготы на привлечение строительными компаниями иностранных рабочих, например, за взнос 40–50 МРП в год. А Узбекистан со своей стороны официально обеспечивает регион бетонщиками, каменщиками, арматурщиками, крановщиками и другими рабочими кадрами в соответствии с квотой.

Как подчеркнули представители узбекской стороны, спрос на квалифицированных специалистов очень высок, мастерам из Узбекистана охотно дают работу во многих странах. Поэтому класс­ные специалисты из соседней рес­публики вряд ли будут ждать, пока Казахстан отрегулирует стоимость квоты в строительной сфере.