Что стоит дом построить

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В Уральске семья ребенка, лишившегося обеих рук в результате удара током, получила ключи от квартиры
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Конституционный суд: по надежным лекалам
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Свернуть с дороги в «климатический ад»
Три «орешка» Сарыозека
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Обновления локомотивов – только от отечественного производителя
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Вакцина от равнодушия
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Двое рабочих упали с 14-го этажа в Астане, один погиб
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"Учительницу с VIP-пропуском от МВД" наказали в Каскелене – видео
Еще одну страну без визы смогут посещать казахстанцы
Браконьер на лодке пытался скрыться от полицейских на вертолете (видео)
Дайрабаев высказался о внешней политике Казахстана
Конституционный закон Республики Казахстан
Казахстан подписал Соглашение о реализации проектов по производству "зеленого" водорода
Премьер Казахстана прибыл в Египет
Несмотря на потерю зрения, режиссер Станислав Цих создал свой театр и пообещал Усть-Каменогорску фестиваль мирового уровня
Президент выразил соболезнования родным и близким Копена Амирбека
Ауесбаев ответил на критику оппонентами его партии
Ребенок под защитой государства – Кошанов о позиции Токаева
Беременная женщина выбросилась с 8-го этажа в Алматы
В Правительстве обсудили ход исполнения Программы повышения доходов населения
Пакистан заинтересован сотрудничать с Казахстаном в нефтегазовой сфере
Жительница Балхаша убила свою мать за замечание
Завершено расследование по делу директора "Астана-Зеленстрой"
Стали известны новые данные о пострадавших в ДТП с автобусами в Алматы
"Не хотели хайповать" – Кажыкен ответил, почему не приехал на место ЧП в Шахтинске
Какие документы подписали Казахстан и Туркменистан по итогам переговоров
"Пора признать, что система ОСМС провалилась" – депутат Конуров призывает вернуться к государственной медицине
Нарастить объемы взаимной торговли до миллиарда долларов договорились Казахстан и Туркменистан
Дело об истязании мужем беременной жены расследует полиция Алматы
Президент посетил торжественный концерт в честь Дня Республики
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с главой Европейской комиссии
Казахстанский боксер нокаутировал мексиканца на профессиональном ринге
Астана попала в Книгу рекордов Гиннесса
Водитель выпрыгнул из машины на полном ходу в Павлодарской области
Иманбек Зейкенов женился
Новый праздник появился в Казахстане
Экс-главу Китая вывели под руки из президиума на съезде КПК
Водителям "скорой помощи" запретили проезжать на красный и выезжать на встречную полосу
Закон Республики Казахстан Об амнистии
Венецианская комиссия оценила проходящие в Казахстане преобразования
Пять человек погибли в ДТП на трассе в Атырауской области
Акимат Алматинской области сделал заявление после гибели мужчины в массовой драке
Лодка с рыбаками перевернулась на водохранилище в Карагандинской области
Адвокат пытался подкупить потерпевшую сторону в Караганде
Воспитатель била детей в детсаду Аксу
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