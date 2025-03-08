Что в имени тебе моем...

В одном из поселков близ Алматы живет счастливая многодетная семья. У супругов Куата (Олжас Абай) и Жулдыз (Улболсын Шалкарова) шесть дочерей. Но глава семьи, как и многие мужчины, мечтает о сыне. Он надеется, что седьмая «попытка» будет удачной, и жена наконец-то подарит ему наследника. На гендер-пати из воздушных шаров разлетается конфетти голубого цвета. Радости Куата нет предела.

Однако в день родов выясняется, что на УЗИ ошиблись – и у Жулдыз снова родилась девочка. Мысль о том, какой будет реакция мужа, приводит ее в ужас. И женщина решается на немыслимое: предлагает соседке по палате поменяться младенцами. Сначала женщина категорически отказывается, но в итоге поддается настойчивым уговорам Жулдыз...

Подобное вполне могло произойти и в жизни, потому что для подавляющего большинства мужчин наличие сына – как обязательный пазл социального успеха, без которого картина жизни будет неполной. Есть даже случаи, когда не оправдавшую ожидания жену отправляют обратно в родительский дом с претензией: мол, сына не родила, одних девок плодит. А некоторые вполне открыто «заводят» сына на стороне, аргументируя это тем, что нужен продолжатель рода. Кроме того, нередко родители или старшее поколение в лице бабушек и дедушек нарекают очередную дочку-внучку именем с морфемой «ұл» – Ұлболсын, Ұлжан, Ұлжалғас, веря, что следующим точно будет мальчик.

Картина «Жеті гүл» полнометражная. Съемки проходили весной 2024 года при совместном участии Dakeshi Street, Taurus Asia Production и ZER Cinema. Продюсерами фильма выступили Данияр Хатим, Бухар Марат, Анара Жунусова и Анна Чакиртова.

– Хотя на дворе уже XXI век, есть семьи, которые до сих пор дают своим дочерям неблагозвучные имена, начинающиеся на «ұл», что означает «мальчик». Как это может повлиять на судьбу ребенка? Девочке придется всю жизнь жить с именем, которое ей, скорее всего, не будет нравиться. В фильме как раз затронута эта тема. Мы пытались рассказать об истинной роли девочки в семье и обществе, – говорит главный продюсер Данияр Хатим.

«Жеті гүл» затрагивает актуальные проблемы общества. В фильме эхом откликаются судьбы многих женщин, которых при рождении нарекли особым именем, взвалив на них миссию – способствовать появлению сына у родителей.

– Идея картины возникла в 2023 году, она должна была лечь в основу киноленты «Таптым-ау сені». Но затем сюжет фильма, продюсером которого является Дарига Бадыкова, был переписан. А идея осталась у нас и ждала своего часа. И вот мы решили сами снять этот фильм. Здесь каждый может узнать знакомую ситуацию из жизни своих друзей и близких. Есть такие родители, которые разочарованы, что Бог дал им дочерей, и не ценят этот дар – быть родителем. В то время как некоторые семьи не могут иметь детей. Такие моменты и легли в основу фильма, – рассказывает автор идеи и продюсер Бухар Марат.

«Жеті гүл» – дебютная режиссерская работа Дархана Каипова, он также выступает в ней в качестве соавтора сценария.

– Для меня это очень трепетный фильм. Каждый герой индивидуален: со своим характером, мыслями и жизненными ситуациями, – говорит режиссер. – У всех персонажей есть невысказанная печаль и тайна, которую они хранят в душе. В фильме вы не увидите отрицательных персонажей – в какие-то моменты вы будете пытаться оправдывать их поступки. Вы невольно попытаетесь понять главного героя Куата, всю жизнь мечтавшего о сыне. Понять причины его чрезмерной строгости к дочерям. В фильме, снятом в жанре лирической комедии, затронуты важные темы: семейные ценности, роль отца в жизни дочери и роль девочек в обществе. Нашли отражение и душевные терзания простого человека, который охвачен противоречивыми чувствами. Надеюсь, что наша картина найдет отклик в сердцах зрителей.