Что важно знать таксистам и пассажирам

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Так, согласно закону «Об автомобильном транспорте» для осуществления перевозок такси необходимо быть индивидуальным предпринимателем или юрлицом, который перед началом работы должен подать в местный исполнительный орган уведомление о начале деятельности по перевозке такси.

При этом, перевозки с использованием мобильных приложений заказа такси могут осуществляться только официальными перевозчиками такси, либо водитель, заключивший трудовой договор с официальным перевозчиком такси.

Также в Казахстане запрещена деятельность по перевозке пассажиров автотранспортом, имеющим иностранный государственный регистрационный номерной знак и с правосторонним рулевым управлением.

В целях безопасности в министерстве проинформировали пассажиров, что нужно сделать перед поездкой и во время поездки: