Что важно знать таксистам и пассажирам

В Минтранспорта напомнили основные требования законодательства, сообщает Kazpravda.kz
Так, согласно закону «Об автомобильном транспорте» для осуществления перевозок такси необходимо быть индивидуальным предпринимателем или юрлицом, который перед началом работы должен подать в местный исполнительный орган уведомление о начале деятельности по перевозке такси.
При этом, перевозки с использованием мобильных приложений заказа такси могут осуществляться только официальными перевозчиками такси, либо водитель, заключивший трудовой договор с официальным перевозчиком такси.
Также в Казахстане запрещена деятельность по перевозке пассажиров автотранспортом, имеющим иностранный государственный регистрационный номерной знак и с правосторонним рулевым управлением.
В целях безопасности в министерстве проинформировали пассажиров, что нужно сделать перед поездкой и во время поездки:
- сверьте марку и номер машины, а также фото водителя с информацией в сервисе заказа такси перед началом поездки;
- отмените поездку в сервисе заказа такси, если информация не совпадает, и сообщите об этом службу поддержки;
- во время поездки не забывайте пристегнуться, даже на заднем сиденье;
- своевременно обращайтесь в службу поддержки о нештатных ситуациях при поездке (грубое или неадекватное поведение водителя, грязный салон автомобиля, агрессивный или опасный стиль вождения, нарушения водителем правил дорожного движения).