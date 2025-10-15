В жилом массиве «Кызылабад» района Жибек Жолы состоя­лась масштабная экологическая акция, в ходе которой высажено 10 тыс. саженцев карагача. В посадке деревьев приняли участие около 3 тыс. человек. Среди них – сотрудники государственных учреждений, депутаты маслихатов, работники предприятий, общественные деятели, учащаяся молодежь и волонтеры. К благородной миссии также присоединились руководитель облас­ти Ербол Карашукеев и аким города Бакытжан Орынбеков.

– Мы с коллегами с удовольствием откликнулись на призыв принять участие в акции по озеленению города. И сегодня работаем вместе с остальными, ибо нам не все равно, какой город мы оставим нашим детям и внукам, что будет ждать их завтра, – заметил ветеран Сабыралы Кадыралиев.

В рамках республиканской акции «Таза Қазақстан» и объявленного в середине сентяб­ря двухмесячника санитарной очистки общегородской субботник также прошел в микрорайоне Жансая. В мероприятии приняли участие около 250 горожан. Совместными усилиями собрано и вывезено около 70 кубометров мусора. Работы по очистке проводились и в других частях города.

Как отметил депутат областного маслихата Серик Койбаков, в городе утверждены правила обращения с твердыми бытовыми отходами. Кроме того, разработан годовой план мероприятий по экологии, который, помимо прочего, включает в себя проведение разъяснительной работы, направленной на воспитание культуры поведения в общественных местах и на природе.

Местные власти напоминают, что природа – общее достояние и каждый из нас несет ответственность за ее сохранение. Подобные акции нацелены не только на то, чтобы очистить территорию или озеленить ее, но и на то, чтобы воспитать в людях бережное отношение к окружающей среде, уважение к труду, своему городу.

С начала года в Таразе субботники проводятся на регулярной основе. За предприятиями, организациями и бизнес-структурами закреплены участки для уборки, к работам привлекалось около 30 тыс. человек. В итоге очищено 15 км оросительных каналов, 230 км городских улиц и порядка 400 тыс. кв. м территории парков и скверов.

Особое внимание уделяется благоустройству и озеленению. В рамках плана по созданию зеленых зон принята программа «Зеленый пояс». Два года назад на центральных улицах, в парках и скверах появилось 4,5 тыс. деревьев, в 2024-м – 5 тыс. В текущем году из запланированных 10 тыс. половина уже посажена.

В акимате областного центра заверили, что республиканская экологическая акция «Таза Қазақстан» активно поддерживается местными жителями. Работа, направленная на формирование экологической культуры, привлечение внимания граждан к проблемам окружающей среды, будет продолжена.