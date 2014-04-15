Чтобы город был чистым

В мероприятии, стартовавшем близ станции метро «Алатау», приняли участие аким Алматы Ахметжан Есимов, представители духовенства, деятели культуры и искусства. Среди них – народный артист Казахстана и СССР Алибек Днишев, ректор Казахской национальной консерватории им. Курмангазы Жания Аубакирова, чемпион Олимпийских игр по греко-римской борьбе Жаксылык Ушкемпиров, известный кинорежиссер Ермек Турсунов.

Как отметил градоначальник, уборка города и озеленение – это лишь часть мер, которые принимаются для улучшения экологической ситуации в мегаполисе. В Алматы третий год действует Программа по обновлению зеленого фонда, в рамках которой было высажено более 100 тыс. деревьев. Проводится активная работа по переводу транспорта на газ, расширяется линия метрополитена.

Марина МИХАЙЛОВА