«Проект, реализованный группой молодых казахстанских художников при поддержке областного филиала АНК и творческих сообществ региона, олицетворяет межэтническое согласие и культурное многообразие нашей страны», – сообщили в пресс-службе акима области Жетысу.

Жители микрорайона появлением мурала на стене одной из пятиэтажек довольны.

– Это красиво, нарядно, создает настроение, – говорит талдыкорганка Анфиса Фасонова. – Вообще, создание муралов в городских микрорайонах нужно внести в план благоустройства Талдыкоргана. Они делают город более привлекательным, а у нас идет работа над привлечением в край туристов. Да и самим нам приятно жить в уютном ярком городе.

Проект нового мурала живо обсуждался в областной АНК, всем хотелось, чтобы изображение на стене впечатляло.

– В нем нашли отражение ценности и образы, объединяющие культуру, историю и будущее многонационального Казахстана, каждая деталь мурала отражает уважение к богатому наследию народа нашей страны, – отметил руководитель КГУ «Қоғамдық келісім» Еркебулан Акболатов.