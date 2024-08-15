Чтобы старость была счастливой

В мире, где старость часто ассоциируется с одиночеством и болезнями, жительница Петропавловска Лилия Даниленко доказала, что забота и любовь могут сделать последние годы жизни человека по-настоящему счастливыми. Она создала уникальный центр досуга для пенсионеров «Долголетие», который многие с теплотой называют «детским садом для стариков». Здесь пожилые люди, включая тех, кто страдает деменцией, находят не просто заботу и внимание, но и радость, и возможность продолжать жить полной жизнью.

Лилия Даниленко основала «Долголетие» в силу личных обстоятельств: ее мама страдала деменцией. Узнав об этом, она, будучи на тот момент жительницей Москвы, вернулась в родной Петропавловск, где и поняла, насколько важно создать условия, в которых старики могли бы чувствовать себя нужными и окруженными заботой. Вдохновленная мечтой о достойной старости, она решила дать другим то, что искала для своей мамы.

– Два года назад я оказалась в ситуации, когда у мамы диагно­стировали деменцию. В Петропавловске, да и во всем Казахстане, я не нашла подходящих условий для ухода за такими людьми, кроме домов престарелых и психиатрических лечебниц. Но это не те места, где пожилые люди могли бы чувствовать себя счастливыми и нужными. Я поняла, что должна создать что-то новое, место, где старики могли бы жить полной жизнью, а не просто доживать свои дни, – рассказывает основательница центра.

Центр «Долголетие» отличается от обычных домов престарелых. Это не место, где люди доживают отпущенное, а пространство, где каждый день наполнен смыс­лом. Утренняя зарядка, песни, рукоделие, прогулки на свежем воздухе – здесь каждый час приносит радость, и жизнь, яркая, насыщенная, полная тепла и заботы, продолжается.

– Мы не просто дом престарелых, – подчеркивает Лилия Даниленко. – У нас есть несколько форм посещения, включая дневную, когда пожилые люди приходят утром и проводят день в центре, а вечером возвращаются домой. Мы занимаемся с нашими постояльцами каждый день: зарядка, пение, рукоделие, прогулки. У нас есть психолог, который помогает справляться с трудностями, а физрук занимается с ними нейрогимнастикой, чтобы поддерживать активность мозга. Мы создаем атмосферу, в которой наши старики чувствуют себя живыми и счастливыми. Это их дом, и они здесь не просто существуют, а живут.

Название центра – «Долголетие» – говорит не только о заботе, но и о любви к жизни. Лилия вкладывает в свой проект все, что зарабатывает. Количество мест в центре «Долголетие» ограничено, поэтому хозяйка работает над расширением проекта.

– У нас всего 25 мест, и я каждый день вынуждена отказывать людям. Это больно, ведь каждому хочется помочь. Уже работаю над расширением центра, обсуж­дала это с местными властями и наде­юсь, что мы сможем получить поддержку. Мечтаю о новом большом здании, рядом с которым был бы сад, где можно было бы поставить лежаки, чтобы дедушки и бабушки могли принимать солнечные ванны летом. Чтобы зарядку на свежем воздухе делать, чтобы условия были санаторные, как на курорте. И тогда, кроме стариков с деменцией, мы взяли бы к себе еще и людей с инвалидностью, – делится планами Лилия Даниленко.

Мечта у нее – открыть множество таких центров, чтобы как можно больше стариков могли наслаждаться жизнью в достойных условиях. Лилия Даниленко оформила франшизу и помогает сегодня открыть подобные цент­ры в других городах Казахстана.

На вопрос о том, что бы она хотела сказать людям, которые боятся старости или переживают за своих близких, отвечает: надо понимать, что старость – это не конец жизни, это просто новая глава.

– Важно, чтобы в этот период человек не чувствовал себя одиноким или ненужным. Наш центр – это не место, где старость встречают со страхом. Здесь весело, и жизнь продолжается, каждый день приносит радость. Не бойтесь стареть! – говорит она. И добавляет:

– Московские друзья пишут, что приедут доживать свои дни ко мне, в Петропавловск. Они знают, что мое «Долголетие» – это не страшно. Это клево! Это жизнь!

Осталось сказать, что центр «Долголетие» – пример истинного социального предпринимательства. История Лилии Даниленко вдохновляет, показывает, как один добрый и решительный человек может преобразить жизни многих. Она создала не просто бизнес, а сообщество, где старость встречают с улыбкой, где каждый человек чувствует себя ценным и любимым.