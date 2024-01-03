Чудесное путешествие

Нет праздничного настроения? Работа, повседневные заботы и малоснежная зима не дают почувствовать новогодний драйв? Тогда вам срочно нужно в театр! Не забудьте взять с собой детей, супругов и бабушек с дедушками. В театрах царит новогодняя атмосфера: здесь нас ждут нарядные елки до потолка, Дед Мороз и Снегурочка и, конечно, волшебные спектакли.

Так, Карагандинский академи­ческий театр музыкальной комедии для детей и их родителей вместе с традиционным представлением у елки подготовил мюзикл по мотивам сказки Николая Носова «Незнайка». Хотя Тюбик, Кнопочка, Пончик, док­тор Пилюлькин и другие коротышки живут в Солнечном городе, они, как мы, встречают Новый год. Малыши говорят о елке, подарках и ледовом городке, который построили маленькие мастера. Они живут дружно, но Незнайку недолюбливают, считая, что он врунишка, который постоянно сочиняет небылицы. А на самом деле Незнайка – фантазер, который верит в то, что его мечты когда-нибудь сбудутся.

Спектакль полон зажигательных песен и танцев. Их авторами стали минский композитор Николай Макаревич и балет­мейстер из Санкт-Петербурга Денис Айзин.

– В нашем мюзикле «Незнайка» присутствует атмосфера праздника, – отмечает режиссер-постановщик Евгения Пермякова. – Наш спектакль учит маленьких зрителей мечтать, проявлять себя твор­чески и не бояться быть не такими, как все.

Русский драматический театр им. К. Станиславского порадовал малышей и взрос­лых сказкой по мотивам произведения Бориса Шергина «Волшебное кольцо».

Как только открывается занавес, зрители попадают в заснеженную деревню, где живет простой парень Ванька вместе с матерью. Они бедны, но, несмотря на это, Иван хочет порадовать мать в день ее именин. Ванька решает продать последнее – шапку, валенки и полушубок, чтобы купить пряников. Но это ему не удается. Ванька встречает на базаре мужика, который мучает кота, собаку и змею, и, пожалев слабых, обменивает их на свои теплые вещи. Позже его доброта вознаграждается. Змея по имени Скарапея дарит своему спасителю волшебное кольцо, которое исполняет желания.

– Традиционный посыл для любой сказки – это победа добра над злом, в «Волшебном кольце» он тоже сохранен, – говорит приглашенный из Тюмени режиссер-постановщик Сергей Грязнов. – Другая идея в том, что самое прекрасное в жизни – это счастье, построенное своими руками. А добро – в основе всего. Добро – это первая ступенька к любви.

Казахский драматический театр им. С. Сейфуллина также присоединился к праздничной эстафете. Здесь утренники с участием Деда Мороза, Снегурочки, Барби, Кена и Гринча – похитителя Нового года проходят прямо на сцене. А потом дети спускаются в зрительный зал, и сказка, в которую они попали, продолжается. Театр приготовил для них спектакль «Чудесное путешествие» («Ғажайып саяхат»).

Главный герой сказки – маленький Принц, который считает, что человек вполне может прожить, обладая всего одним личностным качеством. Убежденный в этом, он отправляется в чудесное путе­шествие, взяв с собой двух товарищей – Богатство и Лень. Однако во время странствия мировоззрение Принца меняется. Попав в сложную ситуацию, он понимает, что человек должен быть разносторонним.

– У сказочного Принца есть много замечательных качеств, но дружит он только с Ленью и Богатством. А с ними далеко не уедешь, – рассуждает режиссер-постановщик Бибиажар Дихан. – Этим наша сказка и поучительна. Многие люди считают, что благодаря богатству можно решить все. Но это не так. Есть вещи, которые требуют ума, мудрости, смелости.

Обязательно сходите на зимних каникулах на праздничные представления! Помните, положительные эмоции и приятные впечатления делают нашу жизнь ярче, а нас – счастливее.