Чудесное путешествие

Культура
15
Елена Ульянкина

Карагандинские театры своими спектаклями создают праздничное настроение детям и их родителям.

фото автора

Нет праздничного настроения? Работа, повседневные заботы и малоснежная зима не дают почувствовать новогодний драйв? Тогда вам срочно нужно в театр! Не забудьте взять с собой детей, супругов и бабушек с дедушками. В театрах царит новогодняя атмосфера: здесь нас ждут нарядные елки до потолка, Дед Мороз и Снегурочка и, конечно, волшебные спектакли.

Так, Карагандинский академи­ческий театр музыкальной комедии для детей и их родителей вместе с традиционным представлением у елки подготовил мюзикл по мотивам сказки Николая Носова «Незнайка». Хотя Тюбик, Кнопочка, Пончик, док­тор Пилюлькин и другие коротышки живут в Солнечном городе, они, как мы, встречают Новый год. Малыши говорят о елке, подарках и ледовом городке, который построили маленькие мастера. Они живут дружно, но Незнайку недолюбливают, считая, что он врунишка, который постоянно сочиняет небылицы. А на самом деле Незнайка – фантазер, который верит в то, что его мечты когда-нибудь сбудутся.

Спектакль полон зажигательных песен и танцев. Их авторами стали минский композитор Николай Макаревич и балет­мейстер из Санкт-Петербурга Денис Айзин.

– В нашем мюзикле «Незнайка» присутствует атмосфера праздника, – отмечает режиссер-постановщик Евгения Пермякова. – Наш спектакль учит маленьких зрителей мечтать, проявлять себя твор­чески и не бояться быть не такими, как все.

Русский драматический театр им. К. Станиславского порадовал малышей и взрос­лых сказкой по мотивам произведения Бориса Шергина «Волшебное кольцо».

Как только открывается занавес, зрители попадают в заснеженную деревню, где живет простой парень Ванька вместе с матерью. Они бедны, но, несмотря на это, Иван хочет порадовать мать в день ее именин. Ванька решает продать последнее – шапку, валенки и полушубок, чтобы купить пряников. Но это ему не удается. Ванька встречает на базаре мужика, который мучает кота, собаку и змею, и, пожалев слабых, обменивает их на свои теплые вещи. Позже его доброта вознаграждается. Змея по имени Скарапея дарит своему спасителю волшебное кольцо, которое исполняет желания.

– Традиционный посыл для любой сказки – это победа добра над злом, в «Волшебном кольце» он тоже сохранен, – говорит приглашенный из Тюмени режиссер-постановщик Сергей Грязнов. – Другая идея в том, что самое прекрасное в жизни – это счастье, построенное своими руками. А добро – в основе всего. Добро – это первая ступенька к любви.

Казахский драматический театр им. С. Сейфуллина также присоединился к праздничной эстафете. Здесь утренники с участием Деда Мороза, Снегурочки, Барби, Кена и Гринча – похитителя Нового года проходят прямо на сцене. А потом дети спускаются в зрительный зал, и сказка, в которую они попали, продолжается. Театр приготовил для них спектакль «Чудесное путешествие» («Ғажайып саяхат»).

Главный герой сказки – маленький Принц, который считает, что человек вполне может прожить, обладая всего одним личностным качеством. Убежденный в этом, он отправляется в чудесное путе­шествие, взяв с собой двух товарищей – Богатство и Лень. Однако во время странствия мировоззрение Принца меняется. Попав в сложную ситуацию, он понимает, что человек должен быть разносторонним.

– У сказочного Принца есть много замечательных качеств, но дружит он только с Ленью и Богатством. А с ними далеко не уедешь, – рассуждает режиссер-постановщик Бибиажар Дихан. – Этим наша сказка и поучительна. Многие люди считают, что благодаря богатству можно решить все. Но это не так. Есть вещи, которые требуют ума, мудрости, смелости.

Обязательно сходите на зимних каникулах на праздничные представления! Помните, положительные эмоции и приятные впечатления делают нашу жизнь ярче, а нас – счастливее.

#дети #праздник #Караганда #театр #спектакль #2024 #Новый год

Популярное

Все
Полицейские спасли подростка, провалившуюся под лед на реке в Атырау
Количество погибших во время землетрясения в Японии увеличилось
Пресс-секретарь президента анонсировал интервью Токаева
Рафаэль Надаль: вероятно, что это будет мой последний год в теннисе
Из-за непогоды закрыты автотрассы в нескольких регионах Казахстана
Большие перспективы Среднего коридора
Полицейские дошли до корпоративов, стремясь оградить казахстанцев от мошенников
Не ходит в школу несколько месяцев: девочка-подросток исчезла в Жетысу
Финальный матч Суперкубка Турции по футболу был отменен за несколько минут до начала
Заседание Комиссии по демонополизации экономики прошло в правительстве
На какие маршруты выйдут 500 новых автобусов в Алматы
«Барыс» разгромил «Авангард»
В аэропорту Астаны возобновились авиарейсы
Житель Тараза поджег новогоднюю елку
Твори добро на всей Земле
Генассамблея ООН приняла совместную инициативу Казахстана и Кирибати
Не вылетевшим из Астаны пассажирам полностью возместят стоимость билета
Свыше 200 вылетов-посадок будут совершены в аэропорту Астаны до 1 января
465 человек спасено и эвакуировано за прошедшие сутки в Казахстане
Еще один автобус с иностранцами опрокинулся в Актюбинской области
Авиатранспорт Казахстана функционирует в штатном режиме
Снежный барс стал национальным символом Кыргызстана
Димаш Кудайберген в новогоднюю ночь выступит для китайских телезрителей
Роналду признан лучшим бомбардиром мира-2023
Тела пропавших в метель бабушки и внучки нашли в Костанайской области
Судебная система в контексте реформ
Тулемис Шотанов: Влияние бренда Qazaq Oil будет только расти
Восстанавливая историческую память: борцы за свободу и независимость
Малую гидроэлектростанцию создал школьник из области Абай
В борьбе за автономию и исконные земли
Пассажиры поезда несколько часов мерзли на станции Тобол
МВД призывает казахстанцев не доверять ссылкам даже от родственников и друзей
Девочка погибла при взрыве газа в квартире в СКО
Президент подписал план действий в области прав человека и верховенства закона
Шынгыз-хан и генеалогия
Веками храня единство народа
Дом мамы, для тех, кому тяжело
Арестован глава департамента экологии ВКО
Байден подписал рекордный оборонный бюджет на 2024 год
В Центральной Азии самая дешёвая в мире вода
Через тернии к звездам
Алдар Косе и все-все-все
ЗКО в 2023 году. Устойчивый рост и курс на модернизацию во всех сферах
Как шла борьба за независимость
Казахстан занял первое место на чемпионате Азии по ММА

Читайте также

Димаш Кудайберген в новогоднюю ночь выступит для китайских …
Из Москвы с любовью и интересом
«Я знаю, что я живу…»
Гамарджоба, айналайын!

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]