Как часто в своей жизни мы произносим фразу: «Как тесен мир!» Откуда она взялась и как мир может быть тесен, нас ведь на Земле 7,8 млрд человек?!Есть такая социологическая теория (шести рукопожатий), согласно которой мы все опосредованно знакомы друг с другом через цепочку общих приятелей, состоящую в среднем из 6 ­звеньев. Работает она так. Возьмем, к примеру, ребенка, посещающего кружок робототехники. Его отец – дизайнер. Среди его клиентов – крупный предприниматель, встречавшийся на международной конференции с партнером по бизнесу из Таиланда. Тот в свою очередь стрижет свою собаку у грумера, ухаживаю­щего за пуделем короля Махи Вачиралонг­корна. Получается, что ребенок опосредованно знаком с монархом Таиланда.Конечно, это только теория, у которой есть поклонники, критики и последователи. Вы сами можете ее проверить, спроецировав на себя и свое окружение. Скажем, отправьте письмо своему другу с просьбой переслать такой же текст его приятелю, а тот в свою очередь отправит аналогичное послание своему знакомому и так далее. В итоге через какое-то время ваше письмо должно к вам вернуться.Безусловно, может быть не 6 уровней, а больше или меньше. Так или иначе, вполне вероятно установить связь между девочкой в глухом селении на окраине Африки и тибетским монахом. Только вот цепочка «рукопожатий» может перевалить за миллиард.Это все, конечно, крайне увлекательно, но мало имеет отношения к тому, с чем мы имеем дело ежедневно. А ведь люди устроены так, что огорчаются, потеряв какой-то материальный объект, пусть и очень ценный, но совсем равнодушны к безвозвратно уходящим дням его жизни.Недавно наткнулась на сайт (https://countrymeters.info), демонст­рирующий динамику изменения численности населения и иных демографических и социальных процессов в любой из стран мира. Так вот там в режиме реального времени работает счетчик родившихся и умерших на планете в этот день.Честно, пугает. Потому что понимаешь: ты вот смотришь на монитор, а в эту секунду умирают и рождаются люди, циферки так и скачут. И приходит осознание, что жизнь-то – вот она, сейчас, и не нужно откладывать что-то на черный день или ждать счастливого случая. Он уже происходит в эту секунду.Вообще, в мире много маленьких чудес. Но почему-то мы их стали считать обыденными и не придаем этому должного значения. Скажем, многие чувствуют боль или тревогу близких людей на расстоянии, предчувствуют грядущие события, видят вещие сны…Научно подтверждено, что матери в роддоме просыпаются точно в тот момент, когда начинают плакать именно их дети. Хотя палата с новорожденными в другом крыле здания. А близнецы могут одновременно испытывать одни и те же эмоции, умеют общаться на расстоянии. Кроме того, у них совпадают травмы и болезни, переживаемые события, даже клички собак (и это при том, что порой близнецы даже не подозревают о существовании друг друга).Подобных необъяснимых загадок в нашей жизни предостаточно. Вот, скажем, феномены дежавю и жамевю, сны во сне, кардинально разное описание одного и того же события его участниками.Скептически настроенные граж­дане скажут, что все это ерунда, выверты человеческой фантазии. Может быть. Однако же странные, загадочные и предупреждающие истории нет-нет да и происходят с каждым из нас. Просто мы не придаем этому значения.А чудеса таки существуют независимо от нашей веры в них. В конце концов, жизнь – это и есть самое большое чудо, случив­шееся с нами. И прав был писатель Герберт Джордж Уэллс: «Не позволяйте часам и календарю затмевать тот факт, что каждая секунда жизни есть чудо и тайна».