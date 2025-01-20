ЦИК внесла изменения в правила финансирования политических партий

Банки и финансы
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Венера Баталова
корреспондент

Теперь размер бюджетных средств, выделяемых на финансирование деятельности политических партий, определяется в законе о республиканском бюджете на соответствующий год

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Тelegram-канал «ПАРАГРАФ» сообщил об изменениях в правилах финансирования политических партий, внесенных в документ Центральной избирательной комиссией РК, передает Kazpravda.kz

Размер финансирования определяется из расчета 0,65 МРП за каждый голос избирателя, поданный при голосовании за политические партии, представленные в Мажилисе по итогам последних выборов, указано в документе.

Ранее размер определялся так же законом о республиканском бюджете, но с учетом 3% от минимального размера заработной платы за каждый голос избирателя.

Изменения введены в действия с 17 января 2025 года.

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