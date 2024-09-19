Cтудентов из Индии нашли мертвыми в съемной квартире в Шымкенте

Происшествия
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Тела иностранцев 21 и 22 лет были найдены в спальне и прихожей

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Погибшие молодые люди учились на втором курсе Южно-Казахстанской медицинской академии и снимали жилье с тремя иностранцами в Аль-Фарабийском районе Шымкента, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Otyrar.kz

Причину смерти студентов установит экспертиза.

В пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям исключили первоначальную версию о том, что молодые люди скончались от отравления угарным газом.

Нарушений в подключении газовой колонки и кухонной плиты, установленных в квартире, не выявлено.

Департамент полиции Шымкента начал расследование.

#смерть #ДЧС #Индия #студенты

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