Cтудентов из Индии нашли мертвыми в съемной квартире в Шымкенте
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Тела иностранцев 21 и 22 лет были найдены в спальне и прихожей
Погибшие молодые люди учились на втором курсе Южно-Казахстанской медицинской академии и снимали жилье с тремя иностранцами в Аль-Фарабийском районе Шымкента, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Otyrar.kz
Причину смерти студентов установит экспертиза.
В пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям исключили первоначальную версию о том, что молодые люди скончались от отравления угарным газом.
Нарушений в подключении газовой колонки и кухонной плиты, установленных в квартире, не выявлено.
Департамент полиции Шымкента начал расследование.