Да здравствует солнце лучистое!

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Айдос Абсат, Кызылординская область

В детском лагере «Камбаш» в Аральском районе отдохнут больше тысячи школьников

фото Аиды Жеткергеновой

Центр дополнительного образования и олимпиад «Камбаш» по праву находится в числе самых лучших лагерей отдыха в регионе.

Прежде всего он славится тем, что расположен на берегу озера Камыстыбас. В водоеме – крис­тально чистая целебная вода, а пологие песчано-каменистые берега делают пляжный отдых практически ничем не отличаю­щимся от купания на Средиземноморье. Да и само озеро давно стало любимым местом турис­тов Казахстана и других стран.

Особый лоск местной пустынно-степной панораме придают современные здания лагеря, в котором созданы замечательные условия для оздоровления и активного отдыха детей. Кстати, они отдыхают в «Камбаше» не только летом. В остальное время года школьники области готовятся здесь к ЕНТ и предметным олимпиадам и конкурсам. В четырех просторных и уютных жилых корпусах – по 21-й комнате. Для комфортного отдыха и досуга – столовая с пятиразовым питанием, актовый и спортивные залы, тренажерные помещения, бассейн и другие тематические кабинеты.

Как сообщил директор центра Рахан Калиев, в этом сезоне в каж­дом из семи потоков отдохнут по 130 детей.

– Этим летом в «Камбаше» отдыхают в основном дети из многодетных и малообеспеченных семей, а также воспитанники кызылординской детской деревни семейного типа «Атамекен». Основное внимание – здоровью детей. Их ежедневно осматривает медперсонал, который проводит оздоровительные мероприятия и беседы по гигиене. Также в распорядке дня – утренние тренировки, различные мероприятия и воспитательные часы, спортивные игры, выезды на природу, показы фильмов, увлекательные конкурсы и состязания, – рассказал Рахан Калиев.

Среди мероприятий – «Made in Kambash», «У нас в гостях!», вечер пародий «Болмасаңда, ұқсап бақ!», «Камбаш ТВ», «День клоунов» и множество других. Для раскрытия таланта каждого ребенка работают кружки по интересам: «Робототехника», «Жайдарлы жайдарман», «Десять пальцев», «Умелые руки», «Волшебная кисть», а еще площадка для журналистов «Камбаш news», музыкальные кружки, где обучают игре на домбре, баяне и вокалу, спортивные – по шашкам, шахматам и национальным видам, клубы терапии «Сенім» и медитации Cosmic meditation... А в конце смены на выставках и показах подводятся итоги работы каждого кружка.

– В честь Дня столицы ребята организовали специальную концертную программу, а в национальный День Абая члены кружка актерского мастерства подготовили мини-видеоклип, провели интеллектуальные конкурсы и состязания по выразительному чтению стихов великого казахского поэта, – сообщила заместитель директора по учебно-воспитательной работе центра Гульмира Тажеди.

Недавно камбашевцев посетили представители областной федерации велоспорта. Замес­титель директора профессио­нального спортивного клуба по видам велосипедного спорта Эльвира Саидгареева, тренеры клуба Арман Карашов, Олжас Идирисов и Самат Сарсенбаев провели для детей мастер-классы. А инициатором этой встречи стал юный велосипедист Нурасыл Сейлханов, который отдохнул в этом лагере в третьей смене.

Как рассказала воспитатель Аида Жеткергенова, отдыхающие каждого потока участвуют в туристических маршрутах. Руководители краеведческого кружка Kambash travel проводят экскурсии по близлежащим историко-культурным достопримечательностям: в историко-крае­ведческий музей Аральского района, Дом-музей Абдижамила Нурпеисова, на Аллею рыбаков и в Мемориальный музей Гани Муратбаева в городе Казалы.

Вот так насыщенно и интересно проходит каждый день школьников в «Камбаше». Поэтому ежегодно дети с нетерпением ждут открытия нового сезона любимого летнего лагеря. Здесь, помимо активного отдыха и веселых развлечений, они находят и много новых друзей.

#отдых #каникулы #лагерь #Камбаш

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