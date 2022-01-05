Дал покататься подростку: новые подробности гибели трех школьников в ДТП в Алматинской области

В Алматинской области поместили под стражу владельца автомашины, при опрокидывании которой в ночь со 2 на 3 января погибли трое школьников, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента полиции области.
В ночь со 2 на 3 января близ села Аулиеагаш опрокинулся автомобиль Nissan Cefiro под управлением 15-летнего подростка. В салоне находились пятеро школьников, трое из них погибли на месте происшествия, двое с различными травмами были госпитализированы в больницу.
Полицейские Панфиловского района Алматинской области поместили под стражу владельца Nissan Cefiro.
«Владельцем иномарки оказался 26-летний житель Жаркента, в отношении которого возбуждено уголовное расследование по части 4 уголовной статьи «Допуск к управлению транспортным средством водителя, не имеющего права управления». Подозреваемый признался, что был знаком с погибшим подростком, который попросил дать ему машину для самостоятельного управления. В настоящее время подозреваемый задержан и помещён в ИВС. Расследование по факту ДТП находится на особом контроле руководства областного Департамента полиции», – сообщили в пресс-службе ведомства.
Задержанный призвал автовладельцев не повторять его ошибку. Мужчина также попросил прощения у родных погибших школьников.