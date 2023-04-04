Дархан Кыдырали переназначен министром информации и общественного развития

Президент, Указы и распоряжения, Политика, Кадровые назначения, Правительство
76

Дархан Кыдырали назначен министром информации и общественного развития Республики Казахстан, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Фото: пресс-служба МИОР РК

Указом главы государства от 4 апреля 2023 года за №180 Кыдырали Дархан Куандыкулы назначен министром информации и общественного развития Республики Казахстан.

Дархан Кыдырали родился в 1974 году в Южно-Казахстанской области.

Окончил Стамбулский университет. Доктор исторических наук, академик Национальной академии наук РК.

Трудовую деятельность начал в 2000 году старшим научным сотрудником Международного казахско-турецкого университета имени Х.А. Ясави. Работал в университете ведущим научным сотрудником, руководителем аппарата, доцентом кафедры истории.

В 2005-2006 годы трудился исполняющим обязанности доцента кафедры всемирной истории, археологии и этнологии, старшим научным сотрудником Евразийского университета имени Л.Н. Гумилева.

В 2006-2007 годы работал на должностях советника директора, заместителя директора Президентского центра культуры Республики Казахстан.

В 2007 году назначен советником министра образования и науки РК.

В 2008-2012 годы являлся экспертом отдела внутренней политики Администрации президента РК, заведующим сектором пресс-службы президента, заместителем пресс-секретаря Президента.

В 2012-2014 годы работал на должности заместителя генерального секретаря Тюркского Совета государств. В 2014 году назначен президентом Международной Тюркской академии.

С июля 2016 по сентябрь 2022 года – председатель правления АО «Республиканская газета «Егемен Қазақстан».

В сентябре 2022 года был назначен министром информации и общественного развития Республики Казахстан.

#политика #назначение #президент #указ #Правительство #министр #Кыдырали #МИОР

Популярное

Все
Поддержка и стимулы
О перспективах развития и новых подходах
Ценники на заправках поменяются
Путинцева одержала победу над экс-третьей ракеткой мира на турнире WTA
Талант и чистота помыслов
Большие проблемы маленького аула
Меньше видишь – больше съешь!
Сорвался бой Жалгаса Жумагулова и Нэйта Мэннеса в UFC
В лидеры выходит «Кызылжар»
Опасно для жизни
Азамат Ескараев сохранил пост министра юстиции РК
Страны ЕАЭС договорились о взаимном признании ученых степеней
Элемент музыки, реактив творчества
Все начинается с мелочей
«Проверки» на дорогах
Указ Президента Республики Казахстан
Указ Президента Республики Казахстан
Лоббизму нужен лобби
Распоряжение Главы государства
Мамочки в гневе
Девушек лёгкого поведения с сайта "Кыздар.нет" вычислили полицейские Туркестана
В Восточном Казахстане начался период ледохода
Уголовное дело завели на членов "Народного совета трудящихся Петропавловска"
Рудные богатства стране не нужны?
Аутизм, а 2 апреля отмечается Всемирный день распространения информации об этой проблеме, ученые признали чумой XX века. А эпидемией XXI, по всей видимости, станет так называемый цифровой аутизм. И этот диагноз ничуть не легче, тревожатся практикующие врачи
Перед Парламентом VIII созыва стоят масштабные и важные задачи – глава Сената
В чем смысл и цель глубинных реформ?
Секрет ДТ: если топливо есть, то его сразу нет
Смартфон записал преступление
Полный текст выступления президента на открытии первой сессии Парламента VIII созыва
Дефицит питьевой воды в Астане привел к ограничениям
Коррупционный скандал вновь разгорелся в Северо-Казахстанской области
Ответственность перед народом и историей
Следующую встречу секретарей советов безопасности ШОС решили провести в Казахстане
Двенадцать реабилитационных центров построят в Казахстане
"Провокации и предательство должны жестко пресекаться" – АНК о создании "народного совета" в Петропавловске
В Алматы в Военно-исторический музей передали реликвии героя-казахстанца
Золото может работать как механизм снижения давления на курс тенге, обеспечивая сохранность тенговых сбережений
Мади Такиев освобожден от должности в администрации президента РК
Спикером Мажилиса избран Ерлан Кошанов
Отечественный бизнесмен планирует реализовать национальную идею казахов в Тургайской степи. Он потратит на это более трех миллиардов тенге
Ербол Тлешов возглавил Комитет языковой политики МНВО РК
Общественный транспорт Астаны в месяц Рамадан будет работать бесплатно
Праздник обновления, гендерного равенства, женской энергии и материнской любви или просто еще один выходной? В преддверии Международного женского дня «Казахстанская правда» спрашивала у представителей разных сфер деятельности: что значит для них 8 Марта?
Вчера в редакциях газет «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда» с раннего утра было непривычно шумно и суетливо. Мужчины с сосредоточенными лицами в строгих костюмах собирались в гостевом фойе здания, время от времени заглядывая в свои гаджеты, будто готовились к самому главному экзамену в своей жизни. А как же иначе? Всем хотелось достойно поздравить лучшую половину человечества с весенним праздником
Ребенка затянуло в грязь в Атырау – видео
Список прошедших в депутаты Мажилиса по одномандатным округам озвучили в ЦИК
Когда начнут начислять компенсацию по депозитам в Казахстане
В новых спорткомплексах должны быть все условия для людей с особыми потребностями – Смаилов
В Актау 14-летняя девочка забеременела от отца-насильника
Был запрос – есть ответ
Стали известны подробности нападения с ножом на имама в Астане
Более 2,5 тысячи человек разыскивают правоохранительные органы Казахстана
Супруги с 4-месячной дочерью погибли в ДТП в Атырауской области
Пациент упал со 2-го этажа больницы в Актау
Экс-министр Елжан Биртанов назначен советником председателя QazMed
47 тысяч превысило число погибших в результате землетрясений в Турции
Телеграммы поздравления поступают в адрес президента Казахстана по случаю праздника Наурыз
Житель Актау подозревается в убийстве своих троих детей
Изъятые у преступников 13 млн тенге похитил и растратил следователь в ВКО

Читайте также

Саясат Нурбек остался главой Министерства науки и высшего о…
Юрий Ильин назначен министром по чрезвычайным ситуациям РК
Бывший министр энергетики назначен советником президента РК
Экс-глава фонда "Самрук-Қазына" стал министром энергетики К…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]