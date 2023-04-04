Дархан Кыдырали переназначен министром информации и общественного развития

Дархан Кыдырали назначен министром информации и общественного развития Республики Казахстан, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Фото: пресс-служба МИОР РК

Указом главы государства от 4 апреля 2023 года за №180 Кыдырали Дархан Куандыкулы назначен министром информации и общественного развития Республики Казахстан.

Дархан Кыдырали родился в 1974 году в Южно-Казахстанской области.

Окончил Стамбулский университет. Доктор исторических наук, академик Национальной академии наук РК.

Трудовую деятельность начал в 2000 году старшим научным сотрудником Международного казахско-турецкого университета имени Х.А. Ясави. Работал в университете ведущим научным сотрудником, руководителем аппарата, доцентом кафедры истории.

В 2005-2006 годы трудился исполняющим обязанности доцента кафедры всемирной истории, археологии и этнологии, старшим научным сотрудником Евразийского университета имени Л.Н. Гумилева.

В 2006-2007 годы работал на должностях советника директора, заместителя директора Президентского центра культуры Республики Казахстан.

В 2007 году назначен советником министра образования и науки РК.

В 2008-2012 годы являлся экспертом отдела внутренней политики Администрации президента РК, заведующим сектором пресс-службы президента, заместителем пресс-секретаря Президента.

В 2012-2014 годы работал на должности заместителя генерального секретаря Тюркского Совета государств. В 2014 году назначен президентом Международной Тюркской академии.

С июля 2016 по сентябрь 2022 года – председатель правления АО «Республиканская газета «Егемен Қазақстан».

В сентябре 2022 года был назначен министром информации и общественного развития Республики Казахстан.