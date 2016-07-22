​Дары великой сокровищницы Азии

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Раушан ШУЛЕМБАЕВА, Алматы

Нурбуви Давлетовна рассказывает, что в ее репертуаре всегда преобладали казахские песни. Вот и в этот раз она исполнит знаменитые «Әдемi-ау», «Ақбұлақ әні», «Қайықта» и многие другие. Всего в репертуаре несколько сотен песен на уйгурском, казахском, русском, киргизском, татарском, молдавском, арабском и других языках. Кроме этого, она исполняла роли в таких известных спектаклях, как «Анархан», «Влюбленный Ташболта», «Проделки Майсары», «Герип и Санам», «Аршин-мал-алан». Известная певица становилась участницей многих государственных праздников, ее непременно приглашали на концерты Ассамблеи народа Казахстана в составе фольклорного ансамбля. Зритель ее помнит и любит – пригласительные билеты на ее 80-летие были разобраны задолго до начала концерта.

Нурбуви Маметова родилась в 1936-м в городе Кульдже Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая. «Я окончила музыкальное училище в Урумчи по классу вокала, – вспоминает она. – С детства любила петь, и уже в 16 лет стала участвовать в культурных мероприятиях представительства СССР в Кульдже. Затем была солисткой ансамбля песни и пляски СУАР».

А в 1954-м в ее жизни появился казахский драмтеатр китайского города Шаушек, куда она переехала работать. Здесь юная певица впервые выступила в казахской опере «Ер Тарғын». И влюбилась в театральное искусство. К слову, именно об этой опере писал Алексей Толстой, когда в 1937 году Казахский оперный театр из Алма-Аты приехал с гастролями в Ленинград. «Движения актеров, их пляски, их мимика – с неизъяснимой грацией какой-то вековой гордости... Здесь присутствует красота, здесь сила и молодость убеждения, здесь то, что города Европы давно растратили и растеряли, о чем так тоскуют лучшие люди – об этой золотой, юной, кипящей крови искусства... Вот они, первые дары великой сокровищницы Азии...»

Через год, в 1955-м, родители Нурбуви переехали в Казахстан в село Чилик. «3 мая 1958 года я с мужем Зайнуллой Сайпуллаевичем Сетековым вслед за ними уехала в Чилик, – продолжила Нурбуви Давлетовна. – И уже через несколько дней, 10 мая, мы с ним работали в Уйгурском театре. Муж ради меня стал музыкантом и в 40 лет поступил в консерваторию. Хотя в китайском Урумчи он окончил медучилище и работал медиком».

Зайнулла Сетеков оказался талантливым композитором. Много музыки он писал для спектаклей Уйгурского театра, для любимой Нурбуви и других артистов. Его произведения до сих пор звучат на сцене. В связи с этим Нурбуви Давлетовна вспомнила такой интересный эпизод: Куддус Ходжамьярович посоветовал ее мужу, когда тот 40-летним пришел в Алматинскую консерваторию, поступать на факультет народных инструментов. Поскольку в композиторы ему уже поздно. По совету мэтра он учился на этом факультете, но после его окончания стал писать музыку. Да так талантливо, что многие его песни стали популярными.

В исполнении приятного звучного меццо-сопрано его жены Нурбуви эти песни вновь прозвучат на сцене театра. Певица как всегда продемонстрирует яркое мастерство, тонкое чувство особенностей народных мелодий, а также сложнейших по исполнению 12 классических уйгурских мукамов. И наглядно покажет, что годы не властны над ее талантом и неподражаемым голосом.

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