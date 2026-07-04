Время правовых решений

Снежанна Имашева, уполномоченный по вопросам семьи, заместитель председателя Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике:

– За годы независимости Конституция Республики Казахстан неоднократно доказала свою роль надежного гаранта политической стабильности, обеспечения прав и свобод человека, укреп­ления институтов государственной власти и устойчивого развития нашей страны. Внесенные в Конституцию изменения стали важным шагом на пути построения Справедливого Казахстана, основанного на верховенстве закона, подотчетности власти обществу, защите прав человека и расширении роли граждан в общественно-политичес­кой жизни страны. Конституционная реформа наглядно продемонстрировала стремление государства к открытому диалогу с обществом, укреплению взаимного доверия между гражданами и государственными институтами.

Одним из важнейших результатов проведенных преобразований стало развитие механизмов общественного участия, повышение роли представительных органов власти, совершенствование системы сдержек и противовесов, а также укрепление гарантий конституционных прав и свобод граждан. Сегодня важно не только дать оценку уже достигнутым результатам, но и определить дальнейшие направления развития конституционного процесса.

Общественный диалог является одним из ключевых условий успешного развития любого современного государства. Только посредством конструктивного обмена мнениями, открытого обсуждения и совместного поиска решений можно сформировать эффективную правовую систему, отвечающую интересам общества и требованиям времени.

Игорь Остапович, профессор кафедры конституционного и муниципального права Московского государственного юридического университета имени А. Кутафина:

– Я глобально изучал программатику внутреннего развития разных государств и выявил интересные точки соприкос­новения. Убежден в том, что сейчас выбор однопалатной модели Парламента – это самое гениальное, оптимальное, взвешенное решение. Оно пропитано ментальностью, особеннос­тью народа, и это позволит планово реализовать все идеи, заложенные для того, чтобы развивалось государство. Важная задача – не количество принятых законов, а качественная реа­лизация тех норм, которые прописаны в Конституции. Текст может быть каким угодно, но вопрос в том, чтобы он качественно реализовывался. Это совершенно другая ситуация.

Есть расхожее заблуждение, что федеративная республика – обязательно двухпалатный парламент, а унитарная – однопалатный. На самом деле это не всегда так. Если мы откроем Основной закон Германии, то увидим, что де-юре там однопалатный парламент – бундестаг.

Но есть несколько важных принципов. Текст закона должен быть настолько простым, чтобы бабушке было понятно. Стадий для разработки закона гораздо больше, чем для его принятия. На выходе, если 30 процентов концепции соответствует той идее, которая была заложена изначально, – это уже успех.

Мы увлекаемся законотворческой техникой и забываем о сущности государства, а государство все-таки для людей. Переход от Конституционного совета к Конституционному суду – это большой шаг к демократии. У населения появляется возможность выстраи­вать взаимодействие с государством на уровне публично-правовых отношений. Убеж­ден, что в рамках проведенной конс­титуционной реформы однопалатный парламент будет достойно принимать законы, которые будут понятны гражданину, отражать нормы Конституции и применяться эффективно, добросовестно и во благо развития всей страны.

Луиза Узарова,

директор Института прикладных этнополитических исследований:

– Сегодня мы находимся на важном этапе развития нашей страны. Вчера мы говорили о конституционных изменениях как о предмете общественного обсуждения. Сегодня они становятся новой правовой реальностью. Ключевой вопрос заключается не только в том, какие институты меняются, а в том, как меняется характер взаимоотношений между государством и обществом. Если раньше эффективность государства чаще оценивалась по количеству принятых законов или реализованных программ, то сегодня все большее значение приобретают доверие граж­дан, качество общественного диалога и степень вовлеченности людей в принятие решений.

Общественный диалог – это не просто возможность высказаться. Это способность государства слышать общество, а общества – понимать государство. Диалог начинается не тогда, когда возникает конфликт. Он начинается значительно раньше, когда органы власти готовы объяснять свои решения, эксперты готовы обсуждать сложные вопросы понятным языком, а граждане чувствуют, что их мнение действительно имеет значение. Доверие невозможно обеспечить только юридическими механизмами. Оно формируется через участие.

Работая в области межэтнических отношений, мы хорошо понимаем, что большинство конфликтов не возникает внезапно. Им предшествуют недопонимание, информационный вакуум, слухи, недоверие и отсутствие коммуникации. Именно поэтому общественный диалог становится не только инструментом развития демократии, но и инструментом профилактики социальных рисков.

Ответственность сегодня касается всех: государства – за открытость, экс­пертов – за объективность, средств массовой информации – за достоверность, граждан – за уважительное участие в общественной дискуссии. Конституционное обновление – это не только изменение институтов. Это изменение общественной культуры. Культуры участия. Культуры доверия. Культуры ответственности. Сильное государство невозможно без сильного общества. А сильное общество невозможно без доверия. Доверие невозможно без диалога. И именно общественный диалог сегодня становится главным условием того, чтобы конституционные принципы превратились не только в нормы права, но и в повседневную практику жизни каждого гражданина.

Наталья Дементьева,

депутат Мажилиса Парламента VIII созыва:

– Любая конституционная реформа проходит несколько стадий. Первая – политическое решение о необходимос­ти перемен. Вторая – принятие новой Конституции. Третья – масштабное обновление законодательства. Но существует еще четвертая стадия, которая является самой сложной и самой ответственной. Это правоприменение. Именно оно отвечает на главный воп­рос: станет ли Конституция реально действующим Основным законом или останется исключительно совершенным юридическим текстом.

Сегодня мы вступаем именно в этот этап. Настоящая сила Конституции проявляется не в парламентском зале. Она проявляется тогда, когда судья принимает решение, когда государственный орган рассматривает обращение граж­данина, когда прокурор принимает процессуальное решение, когда сотрудник правоохранительных органов реализует свои полномочия. Именно там Конституция либо начинает работать, либо остается дек­ларацией.

Новая Конституция изменила не только государственные институты. Она изменила сам подход к пониманию роли государства. Если раньше в центре правовой конструкции зачас­тую находилось государство как носитель публичной власти, то сегодня в центре конституционной модели находится человек. Его достоинство. Его права. Его свободы. Его участие в управлении государством. Сегодня перед всей системой правоприменения стоят три фундаментальные задачи: обеспечение единообразного понимания конституционных норм, дальнейшая конституционализация законодательства и формирование новой правовой культуры, когда любое государственное решение начинается с вопроса: соответствует ли оно Конституции? Не только ее букве, но прежде всего ее духу.

По-настоящему сильное правовое государство отличается тем, что конс­титуционные гарантии начинают работать задолго до возникновения судебного спора. Именно тогда Конс­титуция становится не только юридическим документом, но и реальным механизмом защиты человека. Сегодня особая ответственность лежит на каждом из нас – на законодателях, ученых, судьях, государственных органах и обществе, которое должно воспринимать Конс­титуцию как общественный договор, определяющий взаимоотношения личности и государства.

Марат Жумагулов, главный научный сотрудник Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК:

– Новая Конституция – это юридическая замена источника суверенитета и смена конституционной парадигмы, влекущей пересмотр всей системы координат публичного права. Новая модель строится на институциональном балансе по формуле «сильный Президент – влиятельный Курултай – ответственное Правительство».

Назначение Премьер-министра, судей Конституционного суда, членов ЦИК и Высшей аудиторской палаты теперь требует согласия Курултая – это классический элемент системы сдержек и противовесов. Вотум недоверия может быть инициирован не менее чем одной пятой от общего числа депутатов Курултая, что закрепляет реальную, а не декоративную ответственность исполнительной власти перед представительным органом. Суды общей юрисдикции обязаны приостановить производство и обратиться в Конституционный суд, если усматривают, что нормативный акт ущемляет конституционные права граждан. Это не право, а процессуальная обязанность суда, что переводит защиту прав из политической плос­кости в плоскость автоматического судебного механизма.

Статья 5 Конституции закрепляет возможность введения специальных правовых режимов и режима «города ускоренного развития», что создает правовой полигон для апробации инвестиционной политики и цифровых моделей управления.

Впервые на конституционном уровне закреплен светский характер всей системы образования. Избирательная кампания в Курултай, стартовавшая 1 июля, является первым стресс-тестом для новых институтов. Эффективность конституционной модели будет определяться не самим текстом Основного закона, а правоприменительной прак­тикой и формированием устойчивых конституционных обыкновений, восполняющих неизбежные пробелы в процедурном регулировании.

Шерзод Пулатов, председатель Узбекского этнокультурного центра города Астаны:

– Новая Конституция олицетворяет переход Казахстана к обновленной модели общественного договора, где государство и общество выстраивают отношения на основе доверия, взаимной ответственности, открытого диалога и уважения достоинства каждого гражданина. Прежние этапы государственного строительства были связаны прежде всего с укреплением институтов независимости, стабильнос­ти и государственности, тогда как нынешний этап ставит в центр человека, гражданина и общество. Именно поэтому идея Справедливого Казахстана приобретает не только политическое, но и глубокое конституционно-правовое содержание.

Конституция – это ценностный документ, который определяет, каким должно быть государство, каким должно быть общество и на каких принципах они должны взаимодействовать. Особенность новой конституционной модели заключается в том, что общест­венный диалог становится не вспомогательным механизмом, а одним из ключевых принципов государственного управления. Государство уже не может ограничиваться односторонним принятием решений.

Қазақстан Халық Кеңесі – это площадка, где голос народа должен быть услышан, общественные инициативы – обсуж­дены, а важные решения – выработаны на основе открытости, ответственности и согласия. Закон предусматривает представительство от этнокультурных объединений, общественных объединений и некоммерческих организаций, маслихатов и общественных советов – итого 126 членов совета. Это означает, что в новой модели общественного диалога участвуют не только государственные структуры, но и реальные институты гражданского общества. Справедливый Казахстан невозможен без доверия. Доверие невозможно без диалога. Диалог невозможен без уважения. А уважение невозможно без признания достоинства каждого человека, каждой социальной группы, каждого региона и каждого гражданина нашей страны.

Нургазы Ануарбеков, управляющий директор АО «Национальная компания «Kazakh Invest»:

– Конституция представляет собой не только основополагающий нормативный правовой акт государства, но и политико-правовой документ концептуального характера, определяющий стратегические ориентиры дальнейшего развития страны. Текст новой Конституции на государственном языке отличается высоким качеством юридической техники, глубокой содержательностью и подготовлен с учетом национальных особенностей и историко-культурных ценностей нашего народа. Впервые на конституционном уровне Основной закон официально закреплен как Ата Заң, что имеет важное символическое и государственно-правовое значение. Фундаментом новой Конституции являются идея «Справедливого Казахстана» и принцип «Закон и Порядок».

Для обеспечения их полноценной реализации необходимо разработать государственную концепцию реализации идеи «Справедливого Казахстана» и принципа «Закон и Порядок», которая должна заменить действующую Концепцию правовой политики до 2030 года. Необходимо внедрить в образовательных организациях современные учебники, направленные на глубокое изучение принципов новой Конституции, а в правоохранительных органах – сис­тему повышения квалификации и профессио­нальных стажировок. Судебные акты должны быть не только законными, но и справедливыми. На всех уровнях государственного управления необходимо внедрить механизмы комплаенс-контроля, обеспечивающие соблюдение принципа справедливос­ти при принятии государственных решений.