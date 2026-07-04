Время правовых решений
Подготовила Лаура Тусупбекова
Участники международного круглого стола «Новая Конституция Казахстана: общественный диалог и правовые ориентиры развития», организованного Институтом парламентаризма при Управлении делами Президента Республики Казахстан, сошлись в одном: реализация новой Конституции – это не только совершенствование законодательства, но и формирование современной правовой культуры, основанной на верховенстве права, уважении прав человека, общественном диалоге и высокой ответственности государственных институтов перед обществом.