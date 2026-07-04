По столетиям пешком

Маркетинг оживляет прошлое

Каждый город имеет два измерения. Одно – парадное, из стек­ла и бетона. Другое – скрытое под асфальтом, хранящее память о сломах эпох. Проводником по старому центру Астаны Асель стала не случайно – раньше она работала маркетологом. Теперь использует полученные навыки для продвижения экскурсий. Она четко просчитала свою целевую аудиторию. Вопреки стереотипам, к ней идут не только иностранцы, большинство составляют наши горожане. Ее «продукт» интересует людей всех возрастов – от людей старшего поколения, которым так приятно вспомнить свою молодость в родном городе, до двадцатилетних горожан и студентов. Молодежь сейчас проявляет живой интерес к прошлому родной земли. Асель умеет преподнести историю так, чтобы она стала незабываемой, ведь о ней теперь всегда будет напоминать городская архитектура.

Карьера ее в качестве гида началось, как ни странно, с продвижения ресторана в старом центре. Руководство поручило Асель найти гидов для гостей. Проект задумывался просто: гости пройдутся по городской площади, нагуляют аппетит и вернутся в зал хорошо покушать.

– И тут я столкнулась с жестким дефицитом кадров, – вспоминает экскурсовод. – Профильные факультеты выпускают много специалистов по туризму, но на рынке их нет. Проект буксовал. Поэтому знакомая из Клуба гидов Астаны посоветовала самой окончить бесплатные курсы гидов при акимате. Отбор был строгим, но я его прошла. Пришла туда в сентябре,­ а в декабре уже получила сертификат. Параллельно освоила международный стандарт гидирования.

Во время учебы Асель увлек­лась ретрофотографиями. В 2014 году в Сети их было мало. Она проявила упорство. Стала искать зацепки через семьи старых фотографов и художников. Сын живописца Михаи­ла Антонюка передал ей шикарную коллекцию отца. Нашлись и уникальные цветные кадры Камиля Хайбулина. Он, к примеру, снимал интерьеры Дворца целинников на редкую тогда пленку Agfa лично для отчета Хрущеву.

– Когда наши официанты­ увидели эти снимки, они были в шоке от изысканной сервировки, – рассказывает Асель. – На следующее утро они сами сервировали столы точно по фотокадрам 1960-х годов. Поставили то самое «Боржоми», так же свернули салфетки…

Улицы независимости

Каждое воскресенье в 10.00 Асель ждет туристов на пешеходном мосту через Ишим «Серуен». Название его переводится как «прогулка». Маркетолог сразу отказалась от бесплатных туров. Она знает: то, что бесплатно, люди не ценят. Даже символическая цена дисциплинирует клиента.

В руках у Асель флажок. На нем изображены три герба: Акмолинска, Целинограда и Астаны. На маршрут она выходит со своим коллегой Амандыком. Он уводит группу на казахском языке, Асель – на русском. Из-за отсутствия стационарного музея на правом берегу ей приходится носить с собой огромный альбом. Также она внедрила QR-коды, чтобы молодежь могла скачать исторические кадры себе в телефоны.

Экскурсию Асель начинает с темы независимости, опираясь на школьную программу и данные археолога Кемаля Акишева.

– Наша местность никогда не называлась Акмолой, – объясняет гид. – Ее историческое имя – Қараөткел, Черный Брод.

Асель профессионально ломает языковые стереотипы. Слово «қара» в казахской топонимике не означает негатив. Это знак древности и святости, как выражение «қара-шаңырақ». Городище Бозок в VII веке служило степным маяком на пути к Караоткелю. Открытие здесь Акмолинского приказа в 1832 году вызвало мощное народное восстание Кенесары Касымова. Потомок ханов защищал родные кочевья от имперской экспансии.

Асель показывает слушателям, как топонимика города связана с борьбой за независимость. Улицы­ Бухарбай-батыра и Агыбай-батыра названы в честь верных сподвижников Кенесары. Они ведут к улице, названной в честь самого хана. Однажды дочь Асель никак не могла запомнить эту тему в школе. Мама вывела ее на балкон, показала на стадион, реку и памятник. Сказала: «Представь на месте стадиона – крепость, а к ней по улицам скачут отряды Кенесары». Ребенок усвоил урок навсегда.

– В наших местах в прошлом проводили большие ярмарки. Они разворачивались перед нынешней филармонией на городской площади. Дореволюционные путешественники писали, что ветряные мельницы Акмолинска махали крыльями, как шаманы. Старожилы помнили, как сюда еще в шестидесятые годы прошлого века приходили верблюжьи караваны с сухофруктами, – рассказывает Асель историю нашего города…

Архитектурное «Лего»

Следующая точка маршрута – эпоха целины. Гид подводит группу к пятиэтажке напротив первой школы. Это самый первый «ленинградский» дом, собранный в 1961 году всего за двадцать дней. Из его окон, по словам Асель, во время гастролей некогда пела великая Анна Герман.

Затем доходит дело до шестнадцатиэтажного здания на городской площади, на месте которой когда-то стоял купеческий дом Халфина. Справа – здание бывшей гостиницы «Москва», сейчас в нем располагается Комитет таможенного контроля Министерства финансов. Молодежь очень удивляется истории его строительства.

– Это настоящий дом «Лего», – интригует слушателей Асель. – Его полностью привезли на поездах готовыми кубиками из Москвы. Инженеры собрали каркас всего за полтора года. Из-за слабых грунтов здание не пошло в высоту, его развернули горизонтально. Рядом – бывшая гостиница «Ишим», возле которой в советские годы дежурили первые таксисты. В период целинного бума город был не готов к наплыву людей, автобусов не хватало. Власти экстренно открыли таксопарк, и такси на время стало главным общественным транспортом.

Возле сохранившегося уличного таксофона Асель устраивает для двадцатилетних туристов забавный интерактив. Она просит их набрать ее домашний номер. Современное цифровое поколение часто проваливает этот простейший тест, ведь они не знают, что сначала нужно снять трубку.

Асель не боится вкладывать энергию в свой труд. Она демонстрирует высокое профессиональное мастерство и искреннюю любовь к родному городу. Бывший маркетолог делает важное дело. Каждое воскресенье она ненавязчиво, без фальши взращивает настоящий патриотизм в умах нового поколения граждан нашей страны.