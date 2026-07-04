Завтра – Национальный день домбры

Как отмечает Президент Касым-Жомарт Токаев, невозможно представить самобытную культуру и искусство нашего народа без домбры. «Мы гордимся тем, что наш национальный музыкальный инструмент является культурным наследием, признанным мировым сообществом. Беречь и передавать от отца к сыну это бесценное достояние – священная обязанность каждого из нас», – подчеркивает Глава государства.

В этом году, как и во все предыдущие, Национальный день домбры будет отмечаться по всей республике с большим размахом. О роли домбры в духовной жизни каждого казахстанца – в материалах наших корреспондентов.