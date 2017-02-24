Даурен Абаев ответил на критику коммунистов о непристойном контенте Казнета

Азамат Сыздыкбаев
Министр информации и коммуникаций РК Даурен Абаев прокомментировал обвинение работы Министерства образования и науки и Министерства информации и коммуникаций фракцией Коммунистической народной партии Казахстана в доступности негативного и непристойного контента, передает Kazpravda.kz.

По словам министра, человек сам осознанно выбирает, что ему смотреть. Он отметил, что Интернет дает лишь ту информацию, которую люди запрашивают сами.

"Это смотря что выбирать. Я могу огромный перечень представить, который мы показываем в рамках продвижения семейных ценностей, патриотизма и так далее. Если гражданин Казахстана смотрит непристойные вещи, то вы знаете, как работает Интернет – чем больше загружаешь какой-то контент, тем он больше реагирует на эту тему, поисковики будут все время выдавать больше и больше ссылок той направленности, которой, как он считает, пользователю нравится больше всего", – пояснил он.

Ранее депутат Мажилиса от фракции народных коммунистов Жамбыл Ахметбеков раскритиковал работу Министерства образования и науки и Министерства информации и коммуникаций. Абаев сообщил, что министерство в данный момент готовит письменный ответ на запрос депутатов КНПК. 

Кроме того, глава ведомства напомнил о своей позиции касательно игры "Синий кит". По мнению министра, лишнее упоминание о ней может сыграть роль катализатора в ее популяризации.

"Если вы заметили, я никогда не упоминаю эту игру. Я уже об этом писал, что не хотел бы ее рекламировать. Мы со своей стороны делаем все возможное для безопасности детей и подростков, игры такого рода блокируем, официально нон-стоп пишем письма администраторам социальный сетей, в которых выявляются эти вещи. Другое дело, что здесь, наверное, нам надо смотреть на проблему глубже", – сказал он.

Как заметил Абаев, надо следить за тем, где находятся дети и чем они занимаются.

"Это дело не только Министерства информации и коммуникаций, здесь должна быть и ответственность родителей тоже, чтобы они внутренний какой-то ценз для своих детей выставляли. Что касается части МИК, мы делаем все возможное", – заверил министр.

