Казахстанец Давид Дегтярев стал двукратным чемпионом мира по парапауэрлифтингу

Спорт
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Искакова Айдана
корреспондент
Хасенова Багдат
выпускающий редактор

В мировом первенстве выступили атлеты из 80 стран

Фото: пресс-служба акимата Акмолинской области

Давид Дегтярев во второй раз стал чемпионом мира по парапауэрлифтингу, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Акмолинской области.

Казахстанцу удалось во второй раз покорить мировое первенство.

В городе Дубае (ОАЭ) проходит чемпионат мира по парапауэрлифтингу. На помост вышли более 600 представителей 80 стран.

По данным акимата, заслуженный мастер спорта РК Давид Дегтярев в составе сборной национальной команды среди атлетов с поражением опорно-двигательного аппарата в весовой категории 54 кг завоевал золотую медаль.

Как рассказал заслуженный тренер Республики Казахстан Юрий Колесников, спортсмен, подняв штангу массой 180 кг, стал двукратным чемпионом мира.

Напомним, уроженец Акмолинской области Давид Дегтярев является победителем Паралимпийских игр-2020 в Токио (Япония). 

Ранее сообщалось, что Казахстан завоевал 2 медали на чемпионате мира по пулевой стрельбе.

 

#Спорт #золотая медаль #парапауэрлифтинг #чемпион мира #Давид Дегтярев

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