Казахстан завоевал 2 медали на чемпионате мира по пулевой стрельбе

Казахстанки Зухра Ирназарова и Александра Садуакасова выиграли золотую и серебряную медали на чемпионате мира по пулевой стрельбе в столице Азербайджана, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу комитета по делам спорта и физической культуры министерства культуры и спорта РК.

Фото: пресс-служба комитета по делам спорта и физкультуры МКС РК

В упражнении «движущаяся мишень» на 10 метров Зухра Ирназарова в упорном противостоянии со своей соотечественницей Александрой Садуакасовой стала чемпионкой мира. Серебряная медаль – на счету у Садуакасовой.

Украинка Галина Авраменко замкнула тройку лидеров.

Отметим, что это упражнение не является олимпийским, но входит в программу предстоящих летних Азиатских игр в Ханчжоу-2023.

На данный момент сборная Казахстана имеет 3 награды. Несколько дней назад Мария Дмитриенко и Даниил Почивалов (микст) стали бронзовыми призерами в стендовой стрельбе.

Чемпионат мира в Баку завершится 1 сентября.