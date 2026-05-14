Декларацию о вечной дружбе подписали Токаев и Эрдоган

Президент Касым-Жомарт Токаев и Президент Реджеп Тайип Эрдоган подписали Декларацию о вечной дружбе и расширенном стратегическом партнерстве между Республикой Казахстан и Турецкой Республикой, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Члены официальных делегаций обменялись следующими межгосударственными, межправительственными и межведомственными документами:

1. Протокол о внесении изменений в Договор между Республикой Казахстан и Турецкой Республикой о правовой помощи по гражданским делам от 13 июня 1995 года;

2. Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Турецкой Республики о создании, функционировании и деятельности культурных центров;

3. Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Турецкой Республики о взаимном поощрении и защите инвестиций;

4. Инвестиционное соглашение между Правительством Республики Казахстан и компанией TAV Holding;

5. Меморандум между Министерством науки и высшего образования Республики Казахстан и Министерством культуры и туризма Турецкой Республики о намерении учреждения совместной программы «Абай-Акиф»;

6. Меморандум о намерениях между Министерством просвещения Республики Казахстан и Министерством национального образования Турецкой Республики по открытию двух школ Турецкого Фонда «Маариф» в Республике Казахстан;

7. Меморандум о сотрудничестве между Республиканским государственным предприятием на праве хозяйственного ведения «Телерадиокомплекс Президента Республики Казахстан» Управления делами Президента Республики Казахстан и Телерадиокомпанией Турции (TRT);

8. Соглашение о сотрудничестве по финансированию строительства многопрофильной больницы;

9. Соглашение о сотрудничестве между АО НК «КазМунайГаз» и Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı по вопросам оказания нефтесервисных услуг;

10. Меморандум о взаимопонимании по вопросам совместной реализации нефтегазовых проектов между АО НК «КазМунайГаз» и Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı;

11. Меморандум о взаимопонимании между Международным финансовым центром «Астана» и Стамбульским финансовым центром;

12. Соглашение о создании совместного предприятия по производству и обслуживанию беспилотных летательных аппаратов «АНКА»;

В ходе государственного визита Президента Турции также были подписаны следующие документы:

1. Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в целях развития между Казахстанским агентством международного развития (KazAID) и Турецким агентством по сотрудничеству и координации (TIKA);

2. Меморандум о взаимопонимании между Биржей Международного финансового центра «Астана» (Astana International Exchange Ltd.) и Акционерным обществом «Стамбульская фондовая биржа» (Borsa Istanbul Anonim Şirketi).