Декларацию об активах и обязательствах по форме 250 теперь можно сдать в мобильном суперприложении Kaspi.kz

Банки и финансы
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Айман Аманжолова
[email protected]

Kaspi.kz совместно с Комитетом государственных доходов Министерства финансов РК, Министерством цифровизации и АО «НИТ» запустили еще один онлайн сервис для казахстанцев. Теперь декларацию об активах и обязательствах по форме 250 можно сдать прямо в мобильном суперприложении Kaspi.kz

Михаил Ломтадзе, глава и сооснователь Kaspi.kz:

«Совместно с государственными органами мы постарались сделать так, чтобы сам процесс подачи декларации был понятным, удобным и не занимал много времени. Уже сейчас физические лица, юридические лица и индивидуальные предприниматели оплачивают с помощью мобильных приложений Kaspi.kz и KaspiPay налог на транспорт, налог на имущество, подоходный налог, земельный налог, таможенные пошлины, НДС и многие другие. В 2023 году с помощью онлайн сервисов Kaspi.kz уплачено налогов на 1,2 триллиона тенге. А за первый квартал 2024 года – уже свыше 400 миллиардов тенге. Это на 60% больше налоговых поступлений, чем в первом квартале 2023 года».

Жандос Дуйсембиев, председатель Комитета государственных доходов МФ РК, отметил, что сервисная модель работы КГД – реализация одного из поручений Главы государства:

«Для удобства казахстанцев запущены электронные сервисы по представлению деклараций через: Кабинет налогоплательщика (cabinet.salyk.kz), веб-портал «Электронного правительства» (egov.kz), мобильное приложение «Е-Salyq Azamat», eGov mobile, а также мобильные приложения ведущих банков, в том числе Kaspi.kz. Заполнить декларацию об активах и обязательствах (форма 250) легко, удобно и доступно. 99,9%   декларантов выбрали электронную форму. Напомню, с 1 января 2024 года, в систему всеобщего декларирования вошли индивидуальные предприниматели, учредители (участники), руководители юридических лиц и их супруги, они заполняют форму 250. С 1 января 2025 года декларацию об активах и обязательствах представят оставшиеся категории граждан. В целом, в систему всеобщего декларирования войдут 13 миллионов казахстанцев. Подчеркну, что политика упрощения и автоматизации Комитетом госдоходов будет продолжена».

Айнур Юсупова, заместитель председателя Комитета государственных услуг МЦРИАП РК:

«В ноябре прошлого года министр Цифрового развития Багдат Мусин в Правительстве отчитался о проводимой работе по повышению доступности государственных услуг и о цифровых сервисах, внедряемых для удобства граждан. Обозначая планы на текущий год, министр отметил, что КГД МФ совместно с Министерством будет пересмотрен процесс сдачи налоговой отчетности и внедрен сервис упрощенной сдачи декларации.  Сегодня на платформе Kaspi реализован данный сервис. Министерство цифрового развития продолжает работу по реинжинирингу бизнес-процессов государственных услуг и работа в этом направлении будет продолжена». 

Декларация по форме 250 – это отчетность о накопленных активах и обязательствах гражданина. Ее нужно предоставить только один раз – при вхождении в систему всеобщего декларирования. Все последующие ежегодные декларации будут отражать изменения относительно первоначально заявленного в форме 250 имущества. Поэтому так важно заполнить эту форму правильно.

С 1 января 2024 года декларацию по форме 250 обязаны сдать руководители и учредители юридических лиц и их супруги, а также индивидуальные предприниматели и их супруги. С 1 января 2025 года - все граждане Республики Казахстан.

Более подробно о подаче декларации по форме 250 в мобильном приложении Kaspi.kz читайте в разделе «Гид».

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