Делал массаж: в развращении соседских детей подозревают 63-летнего жителя Щучинска

В городе Щучинске 63-летнего мужчину подозревают в развращении малолетних, сообщает Kazpravda.kz.

«Только что в одном из дворов Щучинска пожилой мужчина заманил девочку в квартиру (по словам местных жителей). Все собрались возле подъезда. Очевидцы рассказывают, что спасатели и полиция среагировали незамедлительно и проникли в квартиру через окно», – говорится в посте местного паблика shchuchinsk_love.

Как прокомментировали в Департаменте полиции Акмолинской области, 16 июня в 17:46 часов в отдел полиции Бурабайского района поступило обращение местной жительницы. Она сообщила со ссылкой на 9-летнюю дочь, что мужчина, проживающий с ее семьей в одном дворе многоэтажного дома, сделал ее девочке массаж.

На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции и прокуратуры.

«Предварительно установлено, что указанный мужчина 1959 года рождения ранее привлекавшийся к уголовной ответственности по пункту «а» части 2 уголовной статьи «Хулиганство» действительно проживает в одном дворе с заявительницей. На «Д» учете и на учете у врача нарколога/психиатра не состоит.

По показаниям свидетелей, соседей мужчины, он периодически общается с их детьми. В ходе беседы с несовершеннолетними девочками в присутствии родителей дети пояснили, что он в действительности предлагает и делает им массаж», – рассказали в полиции.

Бурабайский РОП начал досудебное расследование по части 1 уголовной статьи «Развращение малолетних». Проводятся дальнейшие следственные мероприятия.