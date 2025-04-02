В штаб-квартире ООН состоялась конференция государств-участников Договора о запрещении ядерного оружия, где также приняла участие делегация Карагандинской области, передает Kazpravda.kz

Карагандинская область представила выставку картин жертв Семипалатинского ядерного полигона всемирно известного художника Карипбека Куюкова и фотовыставку «Эхо полигона» из фондов историко-краеведческого музея.

«Для нас большая честь - представить искусство нашей родины на такой важной международной платформе, как ООН. Мы уверены, что через творчество и искусство можно передать сильное послание о важности мира и стабильности, о роли каждого человека в поддержке глобальной безопасности», - отметил руководитель Управления культуры, архивов и документации Карагандинской области Еркебулан Жумакенов.

Конференция по нераспространению ядерного оружия является важным событием на мировой арене, собирающим делегатов со всего мира, включая правительства, ученых, активистов и представителей гражданского общества.

Выставка картин из Карагандинской области привлекала внимание участников к вопросам не только технической, но и гуманитарной составляющей глобальных усилий по поддержанию мира.

Делегация Карагандинской области гордится тем, что ее участие в этом важном форуме способствовало углублению культурных и дипломатических связей Казахстана с мировым сообществом. Выставка картин Карикбека Куюкова, а также фотовыставка из фондов музея работали на протяжении всей конференции и были доступны для посещений делегатами и представителями международных организаций.

Выставку ежедневно посещало более 100 посетителей, каждый из них был поражен силой духа Карикбека Куюкова, а также особым вкладом Казахстана в движении по нераспространению ядерного оружия.