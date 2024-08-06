Дело Бишимбаева поступило в Верховный суд РК

Информация об этом отображена в судебном кабинете на сайте Верховного суда, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как стало известно, осужденный на 24 года экс-министр нацэкономики Куандык Бишимбаев подал дело в следующую инстанцию – Верховный суд. Дело передано судье 5 августа.

Ранее адвокаты осужденных уже подавали на апелляцию, они пытались изменить приговор, переквалифицировав предъявленные статьи. Однако меру наказания оставили без изменений.

Аналогичное решение принято и в отношении его родственника Бахытжана Байжанова, обвиненного в укрывательстве преступления, за что он получил 4 года лишения свободы.

Напомним, 13 мая 2024 года в отношении Бишимбаева, истязавшего и убившего свою гражданскую жену Салтанат Нукенову, суд вынес решение «Назначить ему наказание по статье 110, часть 2 УК РК («Истязание») – 7 лет лишения свободы, по статье 99, часть 2, пункт 5 УК РК («Убийство, совершённое с особой жестокостью») – 20 лет лишения свободы.