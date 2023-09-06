Дело Кайрата Кудайбергена и "Дикого Армана" передали в суд

Дело экс-депутата маслихата Алматы Кайрата Кудайбергена и криминального авторитета Армана Джумагельдиева передали в суд, передает корреспондент Kazpravda.kz .

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Информацию подтвердили в пресс-службе суда Алматы. Дело в отношении Кайрата Кудайбергена и Армана Джумагельдиева, известного как "Дикий Арман", направлено в специализированный межрайонный суд по уголовным делам города 4 сентября. Судебное заседание еще не назначено.

Экс-депутат алматинского маслихата Кайрат Кудайберген был задержан в апреле 2022 года.

Он подозревается в организации и участии в массовых беспорядках (части 1, 2 статьи 272 Уголовного кодекса РК).

Кудайберген был депутатом маслихата Алматы с марта 2018 до июля 2022 года, известный бизнесмен, учредитель холдинга Q3 Worldwide.

Арман Джумагельдиев был задержан в январе 2022 года, сначала за незаконное хранение огнестрельного оружия, а затем и по делу о массовых беспорядках в январе.

Напомним, по данным генпрокуратуры, Кудайберген вместе с Джумагельдиевым ("Дикий Арман") собрали людей в гостинице "Казахстан" для объединения во время январских событий 2022 года.