"Собирал людей с "Диким Арманом" – причины задержания депутата озвучили в Генпрокуратуре

В Генеральной прокуратуре РК прокомментировали задержание депутата Маслихата Алматы Кайрата Кудайбергена, сообщает Kazpravda.kz.

"21 апреля межведомственной следственно-оперативной группой под руководством специальных прокуроров Генеральной прокуратуры по подозрению в организации и участии в массовых беспорядках был задержан Кудайберген Кайрат Кудайбергенулы, 25.12.1983 года рождения", – говорится в сообщении.

Задержанный водворен в ИВС ДП Алматы.

"Предварительным расследованием установлено, что Кудайберген Қ.Қ. вместе с Джумагельдиевым А.Б. («Дикий Арман») организовал сбор людей в гостинице "Казахстан", призывал объединиться вокруг Джумагельдиева, поддержать его и выдвинуть единые требования власти, а также разделил людей по "ячейкам" по 10 человек и дал указание повязать белые повязки на руках как отличительный признак их группировки", – рассказали в ведомстве.

Отмечается, что собранная Кудайбергеном и Джумагельдиевым группа вышла на площадь, где попыталась объединить митингующих вокруг Джумагельдиева, организовать на площади оперативный штаб и выдвинуть единые требования перед властью.

"Данная противозаконная акция, организованная Кудайбергеном и Джумагельдиевым, переросла в массовую драку с причинением насилия и телесных повреждений различной тяжести. Организация и участие Кудайбергеном в массовых беспорядках подтверждается видеозаписями, изъятыми в гостинице "Казахстан", в сотовых телефонах задержанных участников группы Джумагельдиева и показаниями очевидцев", – заключили в Генпрокуратуре.