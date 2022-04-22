Происшествия
"Собирал людей с "Диким Арманом" – причины задержания депутата озвучили в Генпрокуратуре
Елисеева Екатерина
корреспондент

В Генеральной прокуратуре РК прокомментировали задержание депутата Маслихата Алматы Кайрата Кудайбергена, сообщает Kazpravda.kz.

"21 апреля межведомственной следственно-оперативной группой под руководством специальных прокуроров Генеральной прокуратуры по подозрению в организации и участии в массовых беспорядках был задержан Кудайберген Кайрат Кудайбергенулы, 25.12.1983 года рождения", – говорится в сообщении.

Задержанный водворен в ИВС ДП Алматы.

"Предварительным расследованием установлено, что Кудайберген Қ.Қ. вместе с Джумагельдиевым А.Б. («Дикий Арман») организовал сбор людей в гостинице "Казахстан", призывал объединиться вокруг Джумагельдиева, поддержать его и выдвинуть единые требования власти, а также разделил людей по "ячейкам" по 10 человек и дал указание повязать белые повязки на руках как отличительный признак их группировки", – рассказали в ведомстве.

Отмечается, что собранная Кудайбергеном и Джумагельдиевым группа вышла на площадь, где попыталась объединить митингующих вокруг Джумагельдиева, организовать на площади оперативный штаб и выдвинуть единые требования перед властью.

"Данная противозаконная акция, организованная Кудайбергеном и Джумагельдиевым, переросла в массовую драку с причинением насилия и телесных повреждений различной тяжести. Организация и участие Кудайбергеном в массовых беспорядках подтверждается видеозаписями, изъятыми в гостинице "Казахстан", в сотовых телефонах задержанных участников группы Джумагельдиева и показаниями очевидцев", – заключили в Генпрокуратуре.

Популярное

Все
Уголовное дело возбудили по факту пожара в школе в Павлодаре
Два новых моста появятся в Нур-Султане
Автор многих знаменитых памятников в Казахстане всего год не дожил до своего 90-летия
Всемирный банк прогнозирует снижение объема водных ресурсов в Казахстане к 2030 году
Майк Тайсон избил назойливого пассажира в самолете
В казахстанский прокат вот-вот выйдет картина Эли Гильман "Подсолнух"
Выдержит ли инфраструктура Нур-Султана дальнейший рост числа жителей
К планете – бережно и с любовью
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 22 апреля
Павлодарский художник покажет Алматы таким, каким он никогда уже не будет
Первый завод, управляемый искусственным интеллектом, заработал в Северо-Казахстанской области
Генерал-майора полиции Нурлана Масимова объявили в розыск
Чиновникам поручили находиться на дороге "Атырау - Астрахань" до завершения ее реконструкции
Прославил Казахстан в Египте
Депутат Кайрат Кудайберген задержан в Алматы
Цифровизация в действии
Северная Одиссея кандасов
Экспонаты – о времени
​​​​​​​В предгорьях Заилийского Алатау
И форма, и питание требуют внимания
Закон Республики Казахстан
Люди, некогда носящие таможенные погоны, теперь не имеют права на пенсию по выслуге лет?
Процесс получения удостоверений личности автоматизируют в Казахстане
МВД предупредило казахстанцев о новых уловках мошенников
Стартовал прием заявок на субсидирование арендного жилья
Как будут развивать отрасль машиностроения в Казахстане
Беспрецедентное для Казахстана судебное решение вынесли в ЗКО
ОСИлим ли?
КСК скоро не станет. Что делать жильцам?
Сотрудника районного суда в Алматы подозревают во взяточничестве
Жительницу Лисаковска нашли убитой в её квартире
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 16 апреля
Какие риски несет переход к новой системе управления жилым фондом в Казахстане
Смерть учителя во время тестирования прокомментировала вице-министр образования
Эксперты высказались о курсе на дебюрократизацию в Казахстане
Избил бывшую супругу на глазах у матери: мужчину задержали в Нур-Султане
Педагог повесился после признания ученицы об их отношениях в Костанайской области
У казахстанцев не будут требовать сканированные копии документов
Токаев поговорил по телефону с Наследным принцем Саудовской Аравии
Закон по вопросам воинской службы и жилищных отношений подписал Президент Казахстана
Повысить пенсии и пособия хотят в Казахстане
Повторную индексацию пенсий и пособий могут провести в Казахстане
Мертвого младенца в пакете нашли во время субботника в Караганде
Как будут учиться школьники в IV четверти, рассказали в МОН РК
Видео с "отправкой военной техники Казахстана в Украину" обсуждают в соцсетях
Жившего в Казахстане по поддельным документам иностранца задержали в аэропорту Алматы
Откажется ли Россия от аренды космодрома "Байконур", ответил Багдат Мусин
События в Украине привели к серь­езным последствиям для экономики Германии и Евросоюза
Огромный список "побочных эффектов от Pfizer" появился в Сети
Какие заметки делал Мухтар Ауэзов во время поездки по США
Расследование в отношении Кайрата Сатыбалдыулы: выявлены новые факты хищений
Не оплатившие налог на транспорт казахстанцы не смогут получать банковские услуги
В Казахстане опубликован пул реализуемых инвестиционных проектов
Очередная авария произошла на ТЭЦ-2 в Петропавловске
Сотрудник акимата охотился на девочек: количество заявивших увеличилось
Тело пропавшего 19-летнего казахстанского военнослужащего обнаружено в Кыргызстане
Еще две страны могут посещать без визы казахстанцы
Алгоритм вакцинации от коронавируса изменен. Как теперь будут прививаться казахстанцы
Глава Минтруда обратился к работодателям с просьбой повысить зарплаты сотрудникам
Снег и дожди идут в Казахстан

Читайте также

Происшествия
Актюбинец проиграл 23 млн тенге и инсценировал кражу
Происшествия
Около 3,5 млн тенге потерял семейчанин при попытке устроить…
Происшествия
Уголовное дело возбудили по факту пожара в школе в Павлодаре
Происшествия
Депутат Кайрат Кудайберген задержан в Алматы
April
2022
March
2022
February
2022
January
2022
December
2021
November
2021
October
2021
September
2021
August
2021
July
2021
June
2021
May
2021
April
2021
March
2021
February
2021
January
2021