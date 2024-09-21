Дело Мырзахметова: Антикор возвратил государству дополнительно 7 млрд тенге

За последние 2,5 года, в том числе со стороны олигополий, народу Казахстана возвращено 1,09 трлн тенге, передает Kazpravda.kz

Фото: НПП Атамекен

По досудебному расследованию в отношении бывшего председателя национальной палаты предпринимателей «Атамекен» Аблая Мырзахметова в доход государства обращены незаконно полученные денежные средства в сумме 7 млрд тенге, сообщает Антикор.

С начала года Антикоррупционной службой в рамках завершенных уголовных дел возмещено порядка 195 млрд тенге.

За последние 2,5 года, в том числе со стороны олигополий, народу Казахстана возвращено 1,09 трлн тенге.

Работа по данному направлению продолжается и находится на особом контроле.