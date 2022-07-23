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Происшествия
Дело о смертельном ранении женщины в поле в СКО: новые подробности

В Северо-Казахстанской области арестовали бывшего участкового инспектора полиции, задержанного по подозрению в бездействии по службе по делу о смертельном ранении женщины во время сбора ягод, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram прокуратуры СКО.

«По ранее выданной информации прокуратура и Департамент полиции области дополнительно сообщают, что по факту смертельного ранения жительницы станции «Бауманская» в отношении подозреваемого по части 4 статьи 370 УК РК «Бездействие по службе» бывшего участкового инспектора полиции 23 июля следственным судом Жамбылского района санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца (арест)», – проинформировали в надзорном органе.

Напомним, 11 июля 2022 года в больницу Жамбылского района СКО с огнестрельным пулевым ранением в области груди доставили 51-летнюю жительницу села Баумана. Женщина умерла по дороге в медучреждение. Сельчанка получила смертельное ранение, когда собирала ягоды.

По подозрению в совершении данного преступления задержали 65-летнего односельчанина, действия которого квалифицированы по уголовным статьям 104 части 1 (причинение смерти по неосторожности), 287 части 3 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, боеприпасов). По словам подозреваемого, из винтовки он стрелял в грачей, а когда обнаружил раненую женщину, сразу же сообщил участковому инспектору полиции в ближайшее село. 

Бывший участковый инспектор отделения местной полицейской службы села Озерное Жамбылского района был задержан и водворен в изолятор временного содержания по подозрению в бездействии по службе.

 

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