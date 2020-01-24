Дело за молодежью

По согласованию с Лидером партии «Nur Otan» Нурсултаном Назарбаевым­ в ходе заседания Центрального совета МК «Jas Otan» новым руководителем молодежного объединения избран Елнур Бейсенбаев.

В ходе встречи первый заместитель Председателя партии Бауыржан Байбек отметил, что сегодня в стране насчитывается уже более 3,8 млн молодых казахстанцев. Перед «Jas Otan» стоят конкретные задачи по привлечению молодежи к активному участию в общественной жизни страны, созданию социальных лифтов. Для этого молодежным крылом правящей партии начата разработка программы «Жастар – Отанга!» до 2025 года. По словам первого зампреда партии, к обсуждению проекта программы необходимо привлечь представителей молодежи из каждого аула, района и города, чтобы учесть все замечания и предложения, в том числе в вопросах образования, трудоустройства, жилья и других.

– Первым Президентом – Лидером нашей партии Нурсултаном­ Назарбаевым­ сегодня созданы все условия для самореализации, развития профессиональных навыков, раскрытия творческого потенциа­ла молодых людей. Как отметил Елбасы, число молодых депутатов на всех уровнях маслихатов теперь должно вырасти до 20%, что поз­волит повысить прозрачность и эффективность принятия решений в вопросах поддержки молодежи. Это очень знаковое событие для всех молодых казахстанцев, – отметил Бауыржан Байбек.

Первый заместитель Председателя «Nur Otan» также подчеркнул, что по поручению Президента страны Касым-Жомарта Токаева для работающей молодежи государством было предоставлено 3 тыс. квартир в Нур-Султане, Алматы и Шымкенте. При этом в течение ближайших 3 лет количество квартир будет доведено уже до 9 тыс. с охватом остальных регионов страны.

– По поручению Главы государства сформирован Президентский кадровый резерв из числа молодежи. Занимавший ранее должность председателя «Jas Otan» Даулет Карибек также вошел в этот список и будет назначен руководителем управления по вопросам молодежной политики столичного акимата, – сообщил Бауыржан Байбек.

Новый председатель «Jas Otan» Елнур Бейсенбаев – выпускник Казахского национального университета им. аль-Фараби. В разные годы работал учителем истории, руководителем ряда молодежных организаций и НПО. Имеет опыт работы на государственной службе.